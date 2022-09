CONEY ISLAND, Brooklyn (WPIX) — Tres niños pequeños murieron aparentemente ahogados la madrugada del lunes en Brooklyn, y una mujer que se creía que era su madre estaba siendo interrogada, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Una niña de 4 años y dos niños, uno de 7 años y el otro de 3 meses de edad, fueron trasladados de urgencia al hospital después de que los encontraran tirados en una playa de Coney Island alrededor de las 4:40 a.m. con signos de aparente ahogamiento, dijeron las autoridades. Inicialmente, estaban en estado crítico, pero finalmente todos murieron a causa de sus heridas.

Una mujer de 30 años, que la policía presumía que era la madre de los niños, había sido encontrada previamente “empapada” y descalza en el paseo marítimo de Riegelmann en Brighton Beach, a unas dos millas de distancia de los niños, dijo el jefe de departamento de la policía de Nueva York, Kenneth Corey, en una rueda de prensa del lunes por la mañana. La mujer, cuya identidad no fue revelada de inmediato y que no había sido acusada de ningún delito, estaba siendo interrogada por la policía el lunes por la mañana, dijeron las autoridades.

La preocupación comenzó alrededor de la 1:40 a.m. cuando un miembro de la familia llamó al 911 y dijo que le preocupaba que la mujer pudiera haber lastimado a los tres niños, lo que envió a la policía al apartamento de la mujer, dijeron las autoridades en la sesión informativa.

Los oficiales encontraron el apartamento vacío pero sin llave. Aunque no había nadie en el apartamento, la policía se encontró con un hombre en el edificio que se identificó como el padre de uno de los niños y expresó temores similares de que la mujer pudiera lastimarlos, dijo la policía.

Durante los siguientes 90 minutos, la policía registró el área hasta que recibieron otra llamada al 911 que los dirigía al malecón. Allí encontraron a la mujer con otros miembros de la familia, pero no a los niños, dijeron las autoridades.

Las unidades de aviación y puerto de la policía de Nueva York se unieron a la búsqueda y finalmente encontraron a los tres niños en la playa. Los socorristas intentaron revivir a los niños y los llevaron a un hospital del área, pero todos sucumbieron a sus heridas.

La policía señaló durante la conferencia que no había indicios inmediatos de abuso o negligencia previos alegados contra la mujer. La llevaron a una estación de policía del área para interrogarla, pero no se comunicó de inmediato, dijo la policía. No había sido acusada de ningún delito hasta el lunes por la mañana.