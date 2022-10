(NerdWallet) – La desinformación financiera es rampante y podría estar perjudicando su puntaje crediticio. Una nueva encuesta de NerdWallet encuentra que los estadounidenses tienen muchos conceptos erróneos sobre su crédito, algunos de los cuales podrían dañar seriamente sus puntajes. Aquí hay tres mitos comunes sobre el puntaje de crédito y cómo protegerse contra ellos.

Mito 1. Dejar un saldo en su tarjeta de crédito es bueno para su puntaje

Este es un mito crediticio pegajoso: casi la mitad de los estadounidenses (46%) piensa que dejar un saldo en su tarjeta de crédito es mejor para su puntaje que pagarlo en su totalidad, según la encuesta. Pero mantener un saldo no ayuda a su crédito y, de hecho, puede ser perjudicial si el saldo es un gran porcentaje de su límite de crédito disponible. Esto se debe a que aumenta la utilización de su crédito (la cantidad de su límite de crédito en uso), lo que influye significativamente en su puntaje.

Otro inconveniente de dejar un saldo en su tarjeta de crédito es el gasto por intereses. La deuda de la tarjeta de crédito, que tiene si deja un saldo en su tarjeta, incluso si es intencional, es uno de los tipos de deuda más caros debido a las tasas de interés de dos dígitos. Y si bien puede pensar que dejar un pequeño saldo en su tarjeta no sería tan costoso, puede deberse a la forma en que se calcula el interés de la tarjeta de crédito.

Si no paga todo el saldo antes de la fecha de vencimiento, se aplican intereses, pero no solo sobre el saldo restante. En cambio, se calcula sobre el saldo diario promedio de su tarjeta de crédito. Entonces, si deja un saldo de $10 en su tarjeta de crédito, pero el saldo promedio diario en su tarjeta durante el mes fue de $1,000, se cobrarán intereses sobre el saldo de $1,000.

Puede combatir esto pagando su saldo en la fecha de vencimiento o antes, lo que puede reducir la utilización de su crédito y los costos mensuales.

Mito 2. Cerrar una tarjeta de crédito que no usas es bueno para tu crédito

La encuesta encontró que cerca de la mitad de los estadounidenses (46%) piensa que cerrar una tarjeta de crédito que ya no usa puede mejorar su puntaje crediticio. Mantener un producto financiero que no está utilizando parece contradictorio, pero cerrar una tarjeta de crédito puede dañar su puntaje.

Cerrar una tarjeta puede afectar su puntaje de crédito de dos maneras: aumentar la utilización de su crédito y disminuir la antigüedad promedio de sus cuentas. Y si bien hay razones para cerrar una cuenta de tarjeta de crédito, por lo general, el desuso no es motivo suficiente para aceptar el golpe de crédito.

Incluso si no cancela su tarjeta de crédito, el emisor eventualmente cerrará cualquier cuenta que no se use durante un período determinado. Para combatir esto, puede cargar un pequeño gasto recurrente, como una suscripción mensual, a la tarjeta y configurar el pago automático para eliminar el saldo de la tarjeta de crédito cada mes.

Mito 3. Una verificación de crédito no afectará su puntaje

Según la encuesta, más de una cuarta parte de los estadounidenses (28%) no se dan cuenta de que un prestamista que realiza una verificación de crédito puede hacer que su puntaje crediticio baje. Hay dos tipos de verificaciones de crédito, una consulta dura y una consulta blanda. Cuando verifica su crédito, es una consulta suave y no afecta su puntaje. Pero cuando un prestamista verifica su puntaje para determinar la solvencia crediticia de un producto financiero, es una consulta dura y su puntaje puede bajar.

Hay algunas excepciones. Por ejemplo, para ciertos productos financieros, como una hipoteca o un préstamo para automóvil, varias consultas realizadas en un período corto cuentan como una sola consulta. La cantidad de tiempo varía según el modelo de calificación crediticia, pero es más seguro enviar todas las solicitudes dentro de un período de dos semanas. Esto se conoce como “búsqueda de tasas” y le permite buscar las condiciones de préstamo más favorables.

Sin embargo, solicitar varias tarjetas de crédito en un período corto no se incluye en la comparación de tasas y resultará en una consulta exhaustiva para cada solicitud. Por esta razón, es una buena idea limitar el número de solicitudes de tarjetas que envíe. Las consultas difíciles pueden permanecer en su informe crediticio durante dos años, por lo tanto, antes de solicitar una nueva tarjeta de crédito, asegúrese de que esté disponible para los consumidores dentro de su rango de puntaje crediticio.