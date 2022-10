HERSHEY, Pensilvania (WHTM) – Tres hermanos de Pensilvania, Brian, Greg y Steve Allen, están celebrando una segunda oportunidad en la vida después de recibir con éxito trasplantes de corazón en el Centro Médico Hershey en los últimos años.

“Fue un milagro. Todo es un milagro”, dijo Greg Allen, quien recibió su trasplante hace siete meses.

Después de perder a seis miembros de la familia por insuficiencia cardíaca congestiva, los hermanos Allen siempre supieron que existía la posibilidad de que también les diagnosticaran la misma condición.

“Perdimos a nuestro padre a los 58 años, a su madre a los 42, y él también perdió a hermanos de 30 y 40 años. Es como una maldición”, dijo Greg Allen.

Pero lo que Greg Allen y sus dos hermanos no sabían era que, a diferencia de quienes los precedieron, recibirían un segundo corazón y, en última instancia, una segunda oportunidad en la vida.

“Iba a vencerlo, iba a salir adelante”, dijo Brian Allen. “Nos dimos cuenta de que se trataba de una enfermedad muy agresiva, por lo que los médicos de Hershey me pusieron en una lista de trasplantes de inmediato”.

A pesar de estar en la lista, Brian Allen casi no recibe un nuevo corazón.

“Fue uno de los últimos días en que pudieron tratarme antes de que los órganos se deterioraran hasta el punto de que no pudieran hacerme un trasplante”, dijo Brian Allen.

Pero luego un amigo de la familia, que también es pastor, vino a visitarlo.

“Él oró: ‘Señor, si está en tu voluntad darle un corazón a este hombre, dáselo ahora'”, dijo Brian Allen. “Veinte minutos después, bajaron por el pasillo y me encontraron un corazón”.

Fue esa fe, dicen los hermanos Allen, lo que los mantuvo en marcha.

“Cada uno de nosotros ha estado en un viaje muy largo a lo largo de los años, a través de la insuficiencia cardíaca, los procedimientos quirúrgicos y, finalmente, el trasplante”, dijo Steve Allen, quien recibió su nuevo corazón en 2015.

Los hermanos celebraron su nueva vida con familiares, amigos y el personal médico de Hershey el domingo. Aunque dijeron que no podrían haberlo hecho sin su sistema de apoyo, también reconocen que no estarían vivos si no hubiera sido por la generosidad de un extraño.

“Fue un regalo de Dios que todos pudiéramos recibir trasplantes gracias a la generosidad de los donantes de órganos”, dijo Brian.