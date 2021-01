2 miembros de la Guardia Nacional con vínculos con grupos de milicia son retirados de la seguridad de la toma de posesión de Biden, dicen las autoridades

Dos miembros de la Guardia Nacional del Ejército de EE. UU. Serán retirados de la misión de seguridad para asegurar la investidura presidencial de Joe Biden. Un oficial del ejército de Estados Unidos y un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dicen que se ha descubierto que los dos miembros de la Guardia Nacional tienen vínculos con milicias marginales de la derecha.

No se encontró ningún complot contra Biden.

El oficial del Ejército y el oficial de inteligencia hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a las regulaciones de medios del Departamento de Defensa. No dijeron a qué grupo marginal pertenecían los miembros de la Guardia ni en qué unidad servían.

Contactado por AP el martes, la Oficina de la Guardia Nacional remitió preguntas al Servicio Secreto de los Estados Unidos y dijo: “Debido a la seguridad operativa, no discutimos el proceso ni el resultado del proceso de investigación para los miembros militares que apoyan la inauguración”.

El Servicio Secreto dijo a la AP el lunes que no comentaría si algún miembro de la Guardia Nacional había sido retirado de la toma de posesión por razones de seguridad operativa.

– Por James LaPorta, reportaje desde Delray Beach, Florida.