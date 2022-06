(AP) — Dos médicos, una recepcionista y un exsoldado que acompañaba a su esposa durante un chequeo médico murieron en un tiroteo masivo dentro de un edificio médico de Tulsa, dijeron las autoridades el jueves.

La policía, los funcionarios del Sistema de Salud de Saint Francis y otros proporcionaron detalles sobre las víctimas del tiroteo del miércoles.

Uno de los médicos trabajó una vez para un equipo de baloncesto profesional y el otro era un gran fanático del fútbol americano universitario. La supervisora de recepción animó al equipo de béisbol de la escuela secundaria de sus hijos, y la policía dijo que la cuarta víctima era un veterano del ejército que sacrificó su vida por su esposa durante el tiroteo.

DR. PRESTON PHILLIPS

El jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, dijo que Phillips realizó una cirugía de espalda al hombre armado el mes pasado y que fue el objetivo principal del tiroteo. Phillips, de 59 años, fue encontrado muerto en una sala de examen del segundo piso.

Phillips era un cirujano ortopédico interesado en la cirugía de columna y la reconstrucción de articulaciones, según un perfil en el sitio web del sistema hospitalario. Se había desempeñado como médico principal del equipo WNBA de Tulsa antes de que la franquicia se mudara fuera del estado, según Tulsa World.

Además de su título de médico, Phillips tenía títulos avanzados en química orgánica, farmacología y teología.

El Dr. Cliff Robertson, presidente y director ejecutivo de Saint Francis Health System, dijo que Phillips era un cuidador dedicado que consideraba la medicina su vocación. Robertson dijo que Phillips era un “caballero consumado”.

“Era, es, un hombre que todos deberíamos esforzarnos por emular”, dijo Robertson. “El hecho de que una persona persiga al Dr. Phillips es alucinante. Es una de esas personas que, ya sabes, su clínica no siempre puede llegar a tiempo porque pasará cada minuto con los pacientes que necesitan”.

Phillips se graduó en 1990 de la Escuela de Medicina de Harvard y completó su beca en el Centro Médico Beth Israel Deaconess, afiliado a la universidad, en Boston.

“Trágicamente, este incidente es el último de una serie aparentemente interminable de tiroteos devastadores que sirven como recordatorios dolorosos y recurrentes de que la violencia armada es una crisis médica y de salud pública en este país”, dijo el jueves el decano de la Facultad de Medicina de Harvard, George Q. Daley, en un comunicado. declaración.

En un comunicado, la Sociedad Ortopédica J. Robert Gladden dijo que Phillips era uno de sus miembros. El grupo con sede en Towson, Maryland, dijo que su misión es aumentar la diversidad dentro de la profesión ortopédica “y promover la atención musculoesquelética de la más alta calidad para todas las personas”.

El grupo calificó el tiroteo como un “acto despreciable”.

DR. STEPHANIE HUSEN

Según el sitio web del sistema hospitalario, Husen, de 48 años, se centró en la medicina deportiva. Se graduó de la escuela de medicina en 2000 de la Universidad Estatal de Oklahoma y se formó en el Hospital Greenville Memorial y en la Clínica Steadman Hawkins de las Carolinas en Carolina del Sur.

Robertson dijo que Husen era “una persona increíble”.

El ex esposo de Husen, John Reckenbeil, dijo que Husen era fisioterapeuta cuando se rompió el pie en un accidente automovilístico a fines de la década de 1990. Mientras se rehabilitaba de su lesión, Husen tomó la decisión de ir a la escuela de medicina y estudiar ortopedia, dijo Reckenbeil a The Associated Press.

Husen, que tenía dos hermanos, amaba a su familia y disfrutaba ser médico, dijo Reckenbeil.

“Eso es lo que es tan inaceptable”, dijo Reckenbeil. “Ella está allí haciendo su trabajo… Le encantaba ayudar a la gente y ha sido arrancada de este planeta haciendo lo que amaba hacer”.

Husen creció en Ponca City, Oklahoma, y era un gran fanático del fútbol americano de los Oklahoma Sooners, dijo Reckenbeil.

“Ella fue la mejor mujer de todos los tiempos”, dijo. “Ella fue la mejor doctora, fue la mejor persona, fue la mejor esposa”.

Husen estaba limpiando su casa recientemente y le envió fotos de su boda de su difunta madre “de la nada”, dijo Reckenbeil.

“Ese es el tipo de mujer que era”, dijo Reckenbeil.

Reckenbeil dijo que Husen era a menudo “la persona más inteligente de la sala, pero nunca te lo dejaba saber”.

AMANDA GLENN

Robertson dijo que Glenn, de 40 años, era recepcionista y desempeñaba un papel de supervisor.

Los tres empleados eran “las tres mejores personas de todo el mundo, los más comprometidos con hacer lo que hacen todos los días y cuidar a los demás. No merecían morir así”, dijo Robertson.

El equipo de béisbol de la escuela secundaria Charles Page dijo en una publicación de Facebook que Glenn era una devota esposa, madre y amiga.

“Ella estaba en nuestra Junta de Booster Club y sirvió a los muchachos y entrenadores de béisbol desinteresadamente. ¡Ella fue la mayor animadora de sus dos hijos y de todos nuestros niños!”. decía el comunicado. “Nuestra familia del béisbol está perdida”.

AMOR GUILLERMO

Franklin, el jefe de policía, dijo que Love, de 73 años, fue encontrada herida en una sala de examen del segundo piso y llevada a la sala de emergencias del hospital para recibir tratamiento. Murió allí.

Aunque Love era un paciente en la clínica donde ocurrió el tiroteo, no tenía una cita ese día, sino que acompañaba a otro paciente, dijo el capitán de la policía de Tulsa, Richard Meulenberg.

Love era un sargento retirado del ejército con 27 años de servicio, incluido un período en la Guerra de Vietnam, dijo el Departamento de Policía de Tulsa en un comunicado publicado en Facebook. Love disfrutaba viajar y pasar tiempo con su familia, que incluía ocho nietos y seis bisnietos.

Love había llevado a su esposa, Deborah, a la clínica el día del tiroteo para su chequeo de seis meses, dijo su hija, Karen Denise Love. Deborah Love se sometió a una cirugía de espalda en diciembre.

Estaban en una sala de examen con uno de los asistentes de Phillips cuando la pareja escuchó la conmoción afuera. Cuando se dieron cuenta de que eran disparos, Karen Love dijo que su padre agarró la manija de la puerta desde el interior de la habitación.

“Cuando escucharon a este tipo subiendo y bajando por el pasillo, supieron que eran disparos”, dijo Karen Love. “Pensaron que era alguien que simplemente disparaba a la gente. Mi papá estaba tratando de sostener la puerta lo mejor que podía”.

El tirador pasó por su habitación, pero lo escucharon regresar. Luego comenzó a disparar a través de las paredes de yeso y a través de la puerta, golpeando a William Love, dijo.

Karen Love dijo que su padre nació en Georgia, un “niño pobre, aparcero”.

“Era un tipo rojo, blanco y azul, mi papá”, dijo. “Era un ser humano bueno y estable”.

Antes de que lo mataran, Love había planeado viajar con su esposa, dijo su hija. Disfrutaron de California, Wyoming y Georgia, dijo Karen Love.