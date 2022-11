GAITHERSBURG, Maryland, EE.UU. (AP) — Dos personas fueron rescatadas de un pequeño avión la madrugada del lunes en Maryland, varias horas después de que chocaran contra las líneas eléctricas, lo que provocó apagones generalizados en el condado circundante.

El jefe de bomberos del condado de Montgomery, Scott Goldstein, dijo que el avión estaba atrapado en la torre a las 12:16 a.m. y que el primer ocupante fue retirado del avión a las 12:25 a.m. El segundo ocupante salió a las 12:36 a.m.

Una avioneta descansa sobre cables eléctricos tras estrellarse el domingo 27 de noviembre de 2022 en Montgomery Village, un suburbio al norte de Gaithersburg, Maryland (AP Photo/Tom Brenner)

Goldstein no dijo cuál de los hombres, identificados por la Policía Estatal de Maryland como el piloto Patrick Merkle, de 65 años, de Washington, DC, y el pasajero Jan Williams, de 66 años, de Luisiana, fueron rescatados primero del avión que estaba atascado a unos 100 pies (30 metros) sobre el suelo.

Dijo que ambos hombres sufrieron “lesiones graves” por el choque y que la hipotermia también fue un problema. Ambos hombres fueron transportados a centros de trauma locales con lesiones que no amenazaban su vida, dijo Goldstein.

La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado que el avión monomotor, que había despegado de White Plains, Nueva York, se estrelló contra una torre de línea eléctrica cerca del parque aéreo del condado de Montgomery en Gaithersburg alrededor de las 5:40 p.m. del domingo.

Pete Piringer, portavoz principal del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery, dijo en Twitter que las personas a bordo no resultaron heridas y que los rescatistas habían estado en contacto con ellas. En un momento dijo en un mensaje de video que había tres personas en el avión, pero luego aclaró que eran dos.

Goldstein dijo que los contratistas de servicios públicos primero trabajarán para conectar a tierra los cables de alta tensión para que el trabajo de los rescatistas sea seguro. Los equipos de bomberos luego usarán camiones con cangilones o una grúa para estabilizar el avión encadenándolo o amarrándolo a la torre. Una vez que el avión esté más estable, dijo Goldstein, los rescatistas usarán la grúa o los camiones con cangilones para derribar a las dos personas. Dijo que los rescatistas los contactan periódicamente por teléfono celular para ver cómo están.

La FAA identificó el avión como un Mooney M20J.

El video mostraba un pequeño avión blanco colocado con la nariz hacia arriba cerca de una torre de energía. El video en vivo de una estación de televisión local mostró que el avión permaneció atascado en la torre de transmisión después de las 8 p.m.

La empresa de servicios públicos Pepco había informado que unos 120.000 clientes estaban sin electricidad en el condado de Montgomery. En el momento del rescate, la mayor parte de la energía se había restaurado en el condado, fuera del lugar del accidente. Goldstein dijo que los siguientes pasos fueron asegurar el avión, retirarlo y luego se volverán a conectar las líneas eléctricas.

Piringer dijo que las escuelas del condado de Montgomery anunciaron que las escuelas estarán cerradas el lunes.

El accidente tuvo lugar en Gaithersburg, una ciudad de 69.000 habitantes a unos 39 kilómetros (24 millas) al noroeste de Washington, DC.

La causa del accidente no quedó clara de inmediato. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán lo sucedido.