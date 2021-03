150 niños desaparecidos de Tennessee recuperados por la policía durante una operación de meses

NASHVILLE, Tennessee (WKRN) – La Oficina de Investigaciones de Tennessee dice que 150 niños desaparecidos de Tennessee han sido recuperados durante un esfuerzo de colaboración de meses entre agencias estatales y federales.

El TBI, junto con el Departamento de Servicios para Niños de Tennessee y el Servicio de Alguaciles de EE. UU., Revelaron la información durante una sesión informativa conjunta el miércoles, detallando la “Operación Voluntario Fuerte”.

Shelly Smitherman, la asistente del agente especial a cargo de TBI, dijo que la planificación de la operación comenzó en el otoño de 2020 y los analistas de inteligencia de la agencia compilaron archivos de 240 niños desaparecidos en todo el estado.

Durante bombardeos de dos semanas en cada una de las tres regiones de Tennessee, Smitherson dijo que se recuperaron 150 de los 240 niños desaparecidos. Ella dijo que tienen entre 3 y 17 años.

En la región de Middle Tennessee, que incluye Nashville, el TBI informó que se identificaron 72 niños desaparecidos y 42 de ellos fueron recuperados. La policía identificó a uno de los niños como una posible víctima de trata de personas, lo que resultó en una investigación de TBI en curso, dijo la agencia.

“No podemos rendirnos. Necesitamos que el público, los medios de comunicación y todas las fuerzas del orden no se rindan ”, dijo Denny King, alguacil de EE.UU. para el Distrito Medio de Tennessee. “Si ve algo o sabe algo, diga algo. No podemos darnos por vencidos y dejar de buscar a nuestros más vulnerables y aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos”.

La comisionada Jennifer Nichols del Departamento de Servicios para Niños de Tennessee agregó que 93 de los niños recuperados eran niños de DCS, la mayoría de los cuales eran niñas.