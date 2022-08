( KTLA ) – ¿Sabías que Estados Unidos gasta más dinero haciendo centavos de lo que realmente valen?

Según la revista Time , en 2009, a la Casa de la Moneda de los Estados Unidos le costaba 1,4 centavos producir un solo centavo. Desde entonces, se ha vuelto aún más caro, con algunas fuentes poniendo el precio en más de 2 centavos por centavo.

No hace falta decir que un centavo en 2022 no vale mucho en los Estados Unidos. A menos que tenga un ojo particular para las monedas valiosas.

El fin de semana pasado, 10 centavos de 100 años se vendieron por la friolera de $ 1.1 millones en una subasta realizada por una casa de subastas con sede en California.

Las monedas se vendieron el domingo por la noche durante una subasta de GreatCollections .

“ Los diez centavos eran monedas de prueba acuñadas especialmente para coleccionistas por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en Filadelfia en los primeros años de los centavos de Lincoln. Todos están todavía en perfectas condiciones de color rojo menta y se vendieron por un total combinado de $1,113,174″, dijo la casa de subastas.

Una de las monedas en particular tiene un valor récord. La moneda es una emisión de “primer año” de un centavo de 1909 que incluye las iniciales del diseñador de la moneda, Víctor D. Brenner. Las letras ‘VDB’ se pueden encontrar en el “lado de la cruz” de la moneda.

Este centavo de Lincoln, fabricado especialmente por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en Filadelfia en 1909, fue vendido en una subasta por GreatCollections de Irvine, California por un récord de $365,625. (Foto cortesía de GreatCollections.)

Las iniciales del diseñador ya no se pueden encontrar en la parte inferior del reverso de los centavos. Fueron retirados poco después de que comenzara la producción de centavos de Lincoln en 1909 y ahora están ubicados en el anverso de las monedas, justo encima del borde debajo del brazo de Lincoln.

Esa moneda se vendió por más de $ 365,000, que es un récord para esa moneda, según Ian Russell, presidente de GreatCollections. Otros cuatro centavos fechados entre 1909 y 1915 que también eran de “excelente calidad” se vendieron por más de $100,000 cada uno, dijo Russell.

Las monedas pertenecieron anteriormente a un coleccionista de Nueva York que pasó 50 años buscando algunas de las monedas más raras que existen.

El centavo récord que se vendió por más de 300K se considera el “mejor ejemplo sobreviviente conocido” de la moneda, que se hizo especialmente en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Lincoln.

Russell lo llamó el “rey de los centavos a prueba de Lincoln”.