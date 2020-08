Mural de ‘Back the Blue’ en Tampa es vandalizado

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) - Un hombre de 23 años enfrenta cargos de abuso infantil y asesinato por la muerte de un niño en Riverview el mes pasado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough respondió a un área no revelada alrededor de las 9:15 am el 19 de julio en referencia a una llamada sobre un niño que no responde.