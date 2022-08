TAMPA, Fla. (WFLA) – Un vuelo que viajaba de Nápoles a Skiathos, Grecia, tuvo un aterrizaje extremadamente bajo, según mostró un video de observadores de aviones.

Los espectadores dijeron que el vuelo de Wizz Air de Nápoles a Skiathos fue realizado por un Airbus A321neo. El avión puede acomodar cómodamente de 180 a 220 pasajeros y hasta 244 en un arreglo de mayor densidad.

“He estado observando en Skiathos durante muchos años, ¡pero este aterrizaje fue el más bajo que he presenciado!” dijo la persona a quien se le atribuye haber tomado el video. “¡Todavía no me he recuperado completamente de esta experiencia!”

Skiathos se encuentra justo al este del continente griego y es un popular destino turístico. Debido al terreno irregular de la isla de Skiathos, la pista se creó recuperando tierra del mar. Se caracteriza como ‘corto y angosto’.

Debido a la corta pista de aterrizaje del aeropuerto y su proximidad a una vía pública, se ha convertido en un destino popular para los cazadores de aviones. Si bien el video del vuelo de Wizz Air puede haber sido más bajo que la mayoría de los aterrizajes, esta no fue la primera vez que un avión se acercó a las cabezas de los transeúntes durante un aterrizaje.