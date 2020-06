VIDEO: Policía golpea a un cliente hispano en un Walmart de Florida

JACKSONVILLE, Fla. (WJXT / CNN) – Un hombre de Florida fue acusado de agresión a un oficial de la ley luego de una confrontación en Walmart de Jacksonville, pero un testigo dice que el oficial fue quien lanzó los primeros golpes.

El video tomado por un teléfono celular muestra la confrontación violenta entre el oficial de JSO y Yoel Rodríguez, de 44 años. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Rodríguez quedó ensangrentado y luego llevado a la cárcel.

El incidente ocurrió el domingo por la noche en el Walmart dentro de River City Market Place.

Un testigo ocular que no quiso ser identificado dice que él y su esposa estaban esperando en la misma fila que Rodríguez.

“Su esposa estaba en la fila. Se fue a buscar algo y regresó”, dijo el testigo.

Según el testigo, su esposa y el informe del arresto, algunos empleados se acercaron a Rodríguez para decirle que la tienda estaba cerrada y que no podía seguir comprando.

Pero el testigo dijo que era obvio que Rodríguez no entendía lo que le decían en inglés.

“Si tuviera algo de inglés, habría sido un vocabulario en inglés de una o dos palabras”, dijo el testigo.

Según el informe, se llamó a un oficial de JSO uniformado fuera de servicio para hablar con Rodríguez.

“No sé exactamente qué dijo el policía, pero creo que le estaba diciendo que tenía que irse. No iba a poder pagar sus cosas. Y él estaba como, solo tengo que pagar. Solo Necesito pagar. Y luego el policía siguió tratando de agarrarlo del brazo y dijo: “No me toques. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me tocas? No me toques”. Y el policía simplemente retrocedió y solo apareció la deuda en la nariz “, recordó el testigo.

Otro ángulo de video muestra que el oficial continúa golpeando a Rodríguez mientras su esposa gritaba. Ella tampoco habla inglés.

Los hombres cayeron al suelo y finalmente Rodríguez fue esposado y llevado a la cárcel.

“Me dijeron que el oficial le pidió a Yoel que se fuera, pero Yoel no entendió lo que estaba pasando. Solo estaba de compras. No entiendo por qué el oficial hizo lo que hizo”, dijo el hermano de Yoel, David Rodríguez.

La Orden Fraternal de Policía de Jacksonville emitió una declaración que dice en parte: “Está muy claro que el acusado en este caso no solo golpeó el brazo del oficial, sino que se alejó activamente y se resistió al oficial. Estamos agradecidos de que el oficial haya sido capaz de superar la resistencia y evitar lesiones graves al acusado, lesiones a sí mismo o lesiones a personas inocentes “.

Pero el testigo piensa que la situación podría haberse manejado de manera diferente.

“Ese policía nunca debería haber sido llamado. Creo que tiene un 40 por ciento de culpa porque golpeó al tipo. Pero Walmart nunca debería haber escalado hasta el punto de acosar a uno de sus clientes, solo porque está agarrando algo extra mientras su esposa está esperando en la fila “.

Un portavoz corporativo de Walmart dijo que están investigando cómo se manejó la situación.

