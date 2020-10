Video: pasajero empuja a asistente de vuelo de Delta en la cara en vuelo de Florida

MIAMI, Fla. (NBC) – Un video capturado el lunes por la noche a bordo de un vuelo de Miami a Atlanta muestra el momento en que un pasajero empuja en la cara a un asistente de vuelo de Delta.

El video no muestra cómo comenzó el altercado, sino qué sucedió después. Testigos dicen que el novio del pasajero se negó a ponerse el cinturón de seguridad, que fue cuando la azafata pidió a la pareja que abandonara el avión.

En el video, se ve a la pasajera visiblemente molesta, y después de golpear a la asistente de vuelo en la cara, dice repetidamente, “no debiste tocarme”, acusando a la asistente de vuelo de ponerle las manos encima.

El altercado continúa hasta que intervienen otros pasajeros. No está claro qué sucedió después de que se grabó el video.

Un portavoz de Delta hizo la siguiente declaración:

No hay nada más importante que la seguridad de nuestra gente y clientes. Es por eso que se pidió a dos clientes que no cumplieron con las instrucciones de seguridad de la tripulación que desembarcaran el vuelo 1997 ayer por la noche. No toleramos violencia de ningún tipo y esta situación se encuentra actualmente bajo investigación. Pedimos disculpas a los clientes por el retraso del vuelo que esto provocó.