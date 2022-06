TAMPA, Fla. (WFLA) – El video de Dashcam capturó el momento en que un conductor ebrio se estrelló directamente contra la parte trasera de una motocicleta en el Reino Unido, dejando al motociclista con la espalda rota.

La policía dijo que el incidente ocurrió en Surrey, Inglaterra, en julio del año pasado. Lanzaron el video de la cámara del tablero esta semana.

Según la policía, el conductor conducía a toda velocidad por la autopista A3 a 84 mph antes de chocar con la bicicleta. El motociclista sufrió una fractura en la espalda y cortes profundos en el codo.

La policía dijo que el conductor, Nuno Ferreira, de 45 años, tenía 105 mg de alcohol por 100 ml en su sistema, por encima del límite legal de 80 mg por 100 ml.

Fue arrestado y sentenciado en mayo a 30 meses de prisión e inhabilitado para conducir por cuatro años.

El agente de policía Chris Nicholson de la Unidad de Vigilancia de Carreteras, que investigó el caso, dijo: “Este fue un incidente traumático para la víctima, que sufrió lesiones que le cambiaron la vida como resultado de la decisión egoísta de Ferreira de beber y conducir.

“Me gustaría agradecer a la víctima por darnos permiso para compartir este inquietante video para resaltar las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

“También me gustaría recordarle al público que incluso si crees que has bebido pero te sientes bien para conducir, no es así. Al subirse al automóvil después de beber alcohol, no solo está poniendo en riesgo su vida, sino también la vida de miembros inocentes del público que solo están pasando el día. Nunca es aceptable”.