Una niña que oró por el fin de la violencia con armas de fuego en un video es asesinada 4 años después

(CNN Newsource) – Una niña que tocó los corazones de muchos con un video que la mostraba orando por el fin de la violencia armada fue asesinada a tiros el fin de semana pasado en Wisconsin.

Anisa Smith recibió un disparo mortal la semana pasada en Madison mientras viajaba en un automóvil. Tenía 11 años. Los investigadores sospechan que la persona que conducía el vehículo era el objetivo previsto.

Scott tenía 7 años cuando apareció en un video orando por un niño pequeño que fue asesinado a tiros en Chicago.

“No dejarán de matar, no lo detendrán. Dios, ¿puedes hacerlo mejor?” dijo en el video.

“Me duele un poco hoy porque le dije que eso no te pasará a ti”, dijo su padrastro, Rafael Ragland, quien filmó el video. “El lugar donde vives no es así. Donde vivimos, aquí, no es así. No es como Chicago”.

Anisa continuó actuando en las películas religiosas de Ragland y siempre quiso interpretar a un personaje que viera a Dios, dijo su padrastro.

“Un video en el que Anisa interpretó un papel en el que le dispararon. Y entró en coma. Y cuando salió del coma, estaba hablando de que conoció a Dios”, recuerda su padrastro.

Ragland dijo que no se atreve a publicar ese video, pero encuentra consuelo en la felicidad que sintió al interpretar a un ángel.

El video fue compartido por otra persona y tuvo decenas de miles de visitas en Facebook en solo unos días.

“Ella quería que se viera, así que me entristece que haya sido necesario que la gente lo viera”, dijo Ragland.

Dos adolescentes sospechosos fueron arrestados bajo sospecha de homicidio intencional en primer grado e intento de homicidio intencional en primer grado, según el Departamento de Policía de Madison.

Hay una investigación en curso.

