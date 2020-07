Un niño de 6 años salva a la hermana menor de cargar al perro

( WNCN ) – Un niño de 6 años está siendo aclamado como un “pequeño héroe” después de haber sobrevivido a múltiples mordeduras de perro mientras intentaba salvar a su hermana menor.

En una publicación de Instagram , la tía del niño dijo que Bridger Walker, de 6 años, pudo haber salvado la vida de su hermana al pararse entre ella y un perro acusador.

Al llamar a Bridger “nuestro pequeño héroe”, su tía, conocida como Nikki Walker (@nicolenoelwalker) en Instagram, dijo que fue mordido varias veces en la cara y la cabeza.

“Amamos a nuestro valiente chico y queremos que todos los demás superhéroes sepan sobre este último héroe que se unió a sus filas”, dijo su tía en la publicación.

Nikki Walker dijo que después de ser mordido, agarró la mano de su hermana y corrió hacia un lugar seguro.

Más tarde le dijo a su tía: “Si alguien tuviera que morir, pensé que debería ser yo”, según la publicación de Instagram.

Bridger habría recibido más de 90 puntos de sutura.

Su tía dio esta actualización en Instagram:

Acabo de terminar de visitar a Bridger en su casa. ¡Sus heridas se ven mucho mejor! Está de muy buen humor y su increíble personalidad está intacta. Todavía no puede sonreír demasiado, pero estaba sonriendo mientras leía algunos de sus comentarios. También me gustaría mencionar aquí que los dueños del perro son personas realmente geniales que no han sido más que amables con Bridger y su familia. No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y, en todo caso, solo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente.

