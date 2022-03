LVIV, Ucrania (AP) — Las autoridades ucranianas dijeron que el ejército ruso bombardeó una escuela de arte donde unas 400 personas se habían refugiado en la ciudad portuaria de Mariupol, donde el presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que un asedio implacable de las tropas rusas pasaría a la historia por lo que dijo que eran crímenes de guerra.

Las autoridades locales dijeron que el edificio de la escuela fue destruido y que la gente podría estar bajo los escombros. No hubo noticias inmediatas sobre las víctimas. Las fuerzas rusas también bombardearon el miércoles un teatro en Mariupol donde se refugiaban civiles, dijeron las autoridades.

“Hacer esto a una ciudad pacífica, lo que hicieron los ocupantes, es un terror que será recordado en los siglos venideros”, dijo Zelenskyy en su discurso nocturno en video a la nación.

Mariupol, un puerto estratégico en el mar de Azov, ha sido bombardeado durante al menos tres semanas y se ha convertido en un símbolo del horror de la guerra de Rusia en Ucrania. Las autoridades locales han dicho que el asedio cortó el suministro de alimentos, agua y energía, y mató al menos a 2.300 personas, algunas de las cuales tuvieron que ser enterradas en fosas comunes.

Las fuerzas rusas han rodeado la maltratada ciudad y se han adentrado más en ella en los últimos días. Los intensos combates cerraron una importante planta siderúrgica y las autoridades locales pidieron más ayuda occidental el sábado.

“Los niños, los ancianos se están muriendo. La ciudad está destruida y borrada de la faz de la tierra”, dijo el oficial de policía de Mariupol, Michail Vershnin, desde una calle cubierta de escombros en un video dirigido a los líderes occidentales que fue autenticado por The Associated Press.

La caída de Mariupol, el escenario de algunos de los peores sufrimientos de la guerra, marcaría un gran avance en el campo de batalla para los rusos, cuyo avance se ha estancado en gran medida fuera de otras ciudades importantes más de tres semanas después de la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En la capital, Kiev, al menos 20 bebés llevados por madres sustitutas ucranianas están atrapados en un refugio antibombas improvisado, esperando que los padres viajen a la zona de guerra para recogerlos. Algunos de apenas unos días de nacidos, los bebés están siendo atendidos por enfermeras que no pueden salir del refugio debido a los constantes bombardeos de las tropas rusas que intentan rodear la ciudad.

También comenzaron a surgir detalles sobre un ataque con cohetes que mató a 40 infantes de marina en la ciudad portuaria de Mykolaiv, en el Mar Negro, el viernes, según un oficial militar ucraniano que habló con The New York Times. No estaba claro cuántos infantes de marina había adentro en ese momento, y los rescatistas continuaron buscando entre los escombros del cuartel.

Un alto oficial militar ucraniano, que habló con el Times bajo condición de anonimato para revelar información confidencial, estimó que murieron hasta 40 infantes de marina, lo que lo convertiría en uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas ucranianas durante la guerra.

Mientras tanto, el ejército ruso informó el domingo que había llevado a cabo una nueva serie de ataques contra instalaciones militares ucranianas con misiles hipersónicos y de crucero de largo alcance.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, mayor general Igor Konashenkov, dijo que un misil hipersónico Kinzhal impactó en un depósito de combustible ucraniano en Kostiantynivka, una ciudad cercana a Mykolaiv. El ejército ruso dijo el sábado que usó un Kinzhal por primera vez en combate para destruir un depósito de municiones en Diliatyn, en las montañas de los Cárpatos, en el oeste de Ucrania.

Rusia ha dicho que el Kinzhal, transportado por aviones de combate MiG-31, tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros (unas 1.250 millas) y vuela a 10 veces la velocidad del sonido. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo el sábado que Estados Unidos no podía confirmar el uso de un misil hipersónico en Ucrania.

Konashenkov dijo que los misiles de crucero Kalibr lanzados por buques de guerra rusos desde el mar Caspio también estuvieron involucrados en el ataque al depósito de combustible en Kostiantynivka y se utilizaron para destruir una planta de reparación de blindaje en Nizhyn, en la región de Chernihiv, en el norte de Ucrania.

A pesar del asedio en Mariupol y el alcance geográfico del ataque de Rusia, muchos quedaron impresionados por la capacidad de Ucrania para contener a su enemigo mucho más grande y mejor armado. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el espacio aéreo de Ucrania seguía siendo defendido de manera efectiva.

“Obtener el control del aire fue uno de los principales objetivos de Rusia para los primeros días del conflicto y su continuo fracaso ha mermado significativamente su progreso operativo”, dijo el ministerio en Twitter.

Rusia ahora depende de las armas de distancia lanzadas desde la relativa seguridad del espacio aéreo ruso para atacar objetivos dentro de Ucrania, dijo el ministerio británico.

Las estimaciones de las muertes rusas varían ampliamente, pero incluso las cifras conservadoras son de miles. Rusia tuvo 64 muertes en cinco días de combates durante su guerra de 2008 con Georgia. Perdió alrededor de 15.000 en Afganistán durante 10 años y más de 11.000 en años de lucha en Chechenia.

El número de muertos y heridos de Rusia en Ucrania se acerca al punto de referencia del 10% de eficacia de combate disminuida, dijo Dmitry Gorenburg, investigador sobre la seguridad de Rusia en el grupo de expertos CNA con sede en Virginia. Las muertes reportadas en el campo de batalla de cuatro generales rusos, de un estimado de 20 en la lucha, indican un mando deteriorado, dijo Gorenburg.

Rusia necesitaría 800.000 soldados, casi el equivalente a todo su ejército en servicio activo, para controlar Ucrania a largo plazo frente a la oposición armada, dijo Michael Clarke, exjefe del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa con sede en Gran Bretaña.

“A menos que los rusos tengan la intención de ser completamente genocidas, podrían arrasar todas las ciudades principales y los ucranianos se levantarán contra la ocupación rusa, habrá una guerra de guerrillas constante”, dijo Clarke.

Los organismos de la ONU han confirmado más de 847 muertes de civiles desde que comenzó la guerra, aunque reconocen que es probable que la cifra real sea mucho mayor. La ONU dice que más de 3,3 millones de personas han huido de Ucrania como refugiados.

Las evacuaciones de Mariupol y otras ciudades sitiadas continuaron a lo largo de ocho de los 10 corredores humanitarios que Ucrania y Rusia acordaron el sábado, dijo la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk, y un total de 6.623 personas partieron.

Vereshchuk dijo que la ayuda humanitaria planificada para la ciudad sureña de Kherson, que Rusia tomó a principios de la guerra, no pudo entregarse porque las tropas rusas detuvieron los camiones en el camino.

Ucrania y Rusia han llevado a cabo varias rondas de negociaciones destinadas a poner fin al conflicto, pero siguen divididas en varios temas, con Moscú presionando por la desmilitarización de su vecino y Kiev exigiendo garantías de seguridad.

Alrededor de Ucrania, hospitales, escuelas y edificios donde la gente buscaba seguridad han sido atacados.

Una imagen satelital de Maxar Technologies publicada el sábado confirmó informes anteriores de que gran parte del teatro en Mariupol fue destruido. También mostraba la palabra “NIÑOS” escrita en ruso en grandes letras blancas fuera del edificio.

Las fuerzas rusas dispararon contra ocho ciudades y pueblos en la región oriental de Donetsk entre el viernes y el sábado, dijo la policía nacional de Ucrania. Decenas de civiles resultaron muertos o heridos, y al menos 37 edificios e instalaciones residenciales sufrieron daños, incluidos una escuela, un museo y un centro comercial.

En la ciudad occidental de Lviv, la capital cultural de Ucrania, que fue alcanzada por misiles rusos el viernes, veteranos del ejército entrenaban a decenas de civiles en el manejo de armas de fuego y granadas.

“Es difícil, porque tengo manos muy débiles, pero puedo manejarlo”, dijo una aprendiz, Katarina Ishchenko, de 22 años.

El ayuntamiento de Mariupol afirmó el sábado que los soldados rusos habían trasladado por la fuerza a varios miles de residentes de la ciudad, en su mayoría mujeres y niños, a Rusia. No dijo dónde, y AP no pudo confirmar de inmediato el reclamo.

El asesor de Zelenskyy, Oleksiy Arestovych, dijo que las fuerzas más cercanas que podrían ayudar a Mariupol ya estaban luchando contra “la abrumadora fuerza del enemigo” y que “actualmente no hay una solución militar para Mariupol”.

Zelenskyy ordenó el domingo que 11 partidos políticos con vínculos con Rusia, el mayor de los cuales tiene 44 de los 450 escaños en el parlamento del país, suspendan sus actividades durante el período de la ley marcial.

“Las actividades de los políticos dirigidas a la discordia y la colaboración no tendrán éxito”, dijo en el discurso.

El periodista de Associated Press Yuras Karmanau en Lviv, Ucrania, y otros periodistas de AP en todo el mundo contribuyeron a este despacho.

Siga la cobertura de AP de la guerra en https://apnews.com/hub/russia-ukraine