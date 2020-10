Trump quiere participar en el debate presidencial de la próxima semana

WASHINGTON (NEXSTAR / NBC) – El presidente Donald Trump está ansioso por volver a la campaña electoral, e incluso asistir al segundo debate presidencial, si sus médicos lo autorizan a viajar.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en Fox News el domingo que Trump tiene “muchas esperanzas de salir en breve cuando los médicos lo consideren apropiado”.

Aún no se sabe cómo afectará el diagnóstico de coronavirus de Trump a los debates presidenciales restantes, pero es difícil creer que el presidente y su rival demócrata Joe Biden compartirían una etapa de debate el 15 de octubre en Miami.

Si no pudo participar, es posible que la Comisión de Debates Presidenciales posponga el evento del 15 de octubre y retrase el calendario, o cancele el segundo evento. Está previsto un tercer debate para el 22 de octubre.

En caso de que los médicos autoricen a Trump a debatir, es posible que los candidatos no estén en la misma sala. Eso probablemente significaría un evento realizado en el formato virtual al que todos nos hemos acostumbrado durante la pandemia. Dicho esto, dicho formato podría presentar desafíos después del primer debate, cuando los participantes hablaban continuamente entre sí.

El segundo debate también está previsto que sea un ayuntamiento con público. Ciertamente, eso tiene que estar en el aire.

Incluso antes del diagnóstico de coronavirus de Trump, su campaña se oponía a posibles cambios de formato que estaban flotando debido al caos del primer debate. La comisión no especificó qué cambios haría, pero Associated Press informa que una posibilidad que se está discutiendo es darle al moderador la posibilidad de cortar el micrófono de uno de los participantes del debate mientras su oponente está hablando, según una persona familiarizada. con las deliberaciones quien no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

Para realizar cambios en el evento del 15 de octubre, ambas campañas deberían aprobarse.

The Sun Sentinel se acercó a la Comisión de Debates Presidenciales el viernes con respecto al estado del debate de Miami, pero no recibió respuesta.

La conclusión: simplemente no sabemos todavía qué pasará con el evento del 15 de octubre.

ÚLTIMAS HISTORIAS: