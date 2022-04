( The Hill ) – En una entrevista con Piers Morgan que se transmitirá el lunes, el expresidente Trump dijo que el príncipe Harry es “azotado” por su esposa, Meghan, y que los títulos reales de la pareja deberían ser despojados.

Trump se sentó con el presentador británico para su nuevo programa, “Piers Morgan Uncensored”, que se transmitirá el lunes a las 8 p. m. en TalkTV. The Sun publicó un clip de los comentarios de Trump sobre la realeza.

Durante la entrevista, Trump dijo que “no era fanático” de Meghan, la duquesa de Sussex. También despreció a Harry por “ser llevado por la nariz”, diciendo que el príncipe fue “azotado” y una “vergüenza”.

“Harry es azotado como ninguna persona que creo haber visto”, dijo el expresidente .

Trump también predijo que la pareja se divorciaría y dijo: “Terminará y terminará mal”.

“Quiero saber qué va a pasar cuando Harry decida que está harto de que lo manden”, dijo Trump. “O tal vez cuando ella decida que le gusta más otro chico. Quiero saber qué va a pasar cuando termine, ¿de acuerdo?

Cuando Morgan preguntó si se despojaría de sus títulos reales si él fuera la Reina de Inglaterra, Trump respondió que lo haría.

“En lo único en lo que no estoy de acuerdo con la Reina, probablemente una de las únicas cosas en la historia, es en que creo que debería haber dicho: ‘Si esa es tu elección, está bien, pero ya no tienes títulos, ya sabes, y, francamente, no vengas’”, dijo Trump.

“Ella dijo eso muchas veces. Su lealtad es a la patria. Y creo que ha sido tan irrespetuoso con el país, y es un gran país”, agregó Trump sobre la Reina y su nieto.

La entrevista de Morgan con Trump llegó a los titulares la semana pasada cuando Morgan tuiteó una promoción que parecía mostrar al expresidente saliendo del programa en medio de un duro interrogatorio. Trump dijo más tarde que Morgan “se salió de su camino” para editar engañosamente el video .

En una entrevista con Oprah el año pasado, la pareja detalló sus luchas personales con la familia real, incluidos comentarios sobre el color de piel de su hijo Archie.

Morgan fue despedido del programa de entrevistas “Good Morning Britain” luego de comentarios controvertidos en los que puso en duda las afirmaciones de la pareja.

Harry y Meghan fueron criticados y aplaudidos después de que se separaron de sus deberes reales y se mudaron a vivir a California.