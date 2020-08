Trump azota a Biden y desafía la pandemia en el escenario de la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump criticó a Joe Biden como un político de carrera desventurado que pondrá en peligro la seguridad de los estadounidenses al aceptar el nombramiento de su partido en el jardín sur de la Casa Blanca. Si bien el coronavirus mata a 1,000 estadounidenses cada día, Trump desafió las pautas pandémicas de su propia administración para hablar durante más de una hora ante una multitud apretada y en gran parte sin máscara.

Enfrentando un momento lleno de agitación racial, colapso económico y una emergencia de salud nacional, Trump entregó una visión triunfante y optimista del futuro de Estados Unidos el jueves. Pero dijo que solo se podría asegurar un horizonte más brillante si derrotaba a su enemigo demócrata, quien actualmente tiene una ventaja en la mayoría de las encuestas estatales nacionales y de campo de batalla.

“Hemos pasado los últimos cuatro años revirtiendo el daño infligido por Joe Biden en los últimos 47 años”, dijo Trump, refiriéndose a la carrera del exsenador y vicepresidente en Washington.

Cuando Trump terminó, una exhibición masiva de fuegos artificiales estalló junto al Monumento a Washington, con explosiones que decían “Trump 2020”.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre Washington y la Casa Blanca, luego de que el presidente Donald Trump pronunció su discurso de aceptación en la Casa Blanca a la Convención Nacional Republicana de 2020, el jueves 27 de agosto de 2020 (AP Photo / Julio Cortez).

Su discurso de aceptación dio inicio a la recta final de la campaña, una carrera que ahora está totalmente unida y, a pesar de la pandemia, pronto comenzará a atravesar el país. El ritmo de viaje de Trump se acelerará a un ritmo casi diario, mientras que Biden, quien ha resistido en gran medida la pandemia desde esta casa de Delaware, anunció el jueves que pronto reanudará los viajes de campaña.

Bromeando una vez más que una vacuna podría llegar pronto, el presidente prometió la victoria sobre la pandemia de coronavirus , que ha matado a más de 180.000 personas en Estados Unidos, ha dejado a millones de desempleados y ha reescrito las reglas de la sociedad. Y, en el marco de su discurso, Trump buscó proyectar una sensación de normalidad al dejar de lado la cautela sobre el coronavirus.

Durante toda la semana, los republicanos en la convención no convencional intentaron crear la ilusión de que la pandemia es en gran parte una cosa del pasado. Las filas de sillas en el jardín sur estaban separadas por centímetros. No se requirieron máscaras protectoras y las pruebas de COVID-19 no se administraron a todos.

De izquierda a derecha, Tiffany Trump, el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y Barron Trump suben al escenario en el jardín sur de la Casa Blanca en el cuarto día de la Convención Nacional Republicana, el jueves 27 de agosto de 2020, en Washington. (Foto AP / Evan Vucci)

Cuando su discurso puso fin a la Convención Nacional Republicana reducida, la retórica incendiaria de Trump corría el riesgo de inflamar a una nación dividida que se tambaleaba por una serie de calamidades, incluida la pandemia, un gran huracán que azotó la costa del Golfo y noches de protesta después de Jacob Blake. , un hombre negro, fue baleado por un oficial de policía blanco de Wisconsin . Los fiscales acusaron a un admirador de la policía blanco de 17 años de matar a tiros a dos manifestantes y herir a un tercero.

El presidente habló desde un entorno familiar y controvertido. A pesar de la tradición y la regulación de no usar la Casa Blanca para eventos puramente políticos, se instaló un gran escenario fuera de la mansión ejecutiva, empequeñeciendo los adornos de algunos de los momentos más importantes de las presidencias pasadas. La tribuna del orador estaba flanqueada por docenas de banderas estadounidenses y dos grandes pantallas de video.

Al tratar de postularse tanto como insurgente como titular, Trump rara vez incluye llamados a la unidad, incluso en un momento de incertidumbre nacional. Presentándose a sí mismo como la última barrera que protege un estilo de vida estadounidense bajo asedio de las fuerzas radicales, Trump ha tratado repetidamente, si no siempre de manera efectiva, de retratar a Biden, quien es considerado un demócrata moderado, como una herramienta de extrema izquierda.

Se burló del historial de su oponente y su famosa empatía, sugiriendo que “los trabajadores despedidos en Michigan, Ohio, New Hampshire, Pensilvania” no “quieren las palabras huecas de empatía de Joe Biden, querían recuperar sus trabajos”.

En una semana de tumulto racial, los republicanos han afirmado que la violencia que ha estallado en Kenosha, Wisconsin, y algunas otras ciudades estadounidenses se debe culpar a los gobernadores y alcaldes demócratas y solo empeoraría bajo la administración de Biden. Eso provocó una severa reprimenda de Biden.

“El problema que tenemos ahora es que estamos en la América de Donald Trump”, dijo Biden en MSNBC. “Él ve esto como un beneficio político para él, está alentando más violencia, no menos. Está echando gasolina al fuego “.

Ambas partes observan con incertidumbre los desarrollos en Wisconsin y ciudades de todo el país con republicanos que se inclinan fuertemente por el apoyo a la ley y el orden, sin palabras para las víctimas negras de la violencia policial, mientras afirman falsamente que Biden no ha condenado la anarquía.

Rudy Giuliani, abogado personal de Trump y ex alcalde de la ciudad de Nueva York, declaró que el “silencio de los demócratas fue tan ensordecedor que revela una aceptación de esta violencia porque aceptarán cualquier cosa que esperen que derrote al presidente Donald Trump”.

Ivanka Trump llega para presentar al presidente Donald Trump desde el jardín sur de la Casa Blanca en el cuarto día de la Convención Nacional Republicana, el jueves 27 de agosto de 2020, en Washington. (Foto AP / Evan Vucci)

Aunque algunos de los oradores, a diferencia de noches anteriores, ofrecieron notas de condolencia a las familias de los hombres negros asesinados por la policía, Giuliani también apuntó al movimiento Black Lives Matter, sugiriendo que, junto con Antifa, formaba parte de las voces extremistas. presionando a Biden para “ejecutar sus políticas pro-criminales y anti-policía” y había “secuestrado las protestas en disturbios viciosos y brutales”.

Junto con Biden, su compañera de fórmula Kamala Harris ofreció una contraprogramación para el discurso de Trump en horario estelar. Ella pronunció un discurso a media milla de la Casa Blanca, declarando: “Donald Trump ha fallado en el trabajo más básico e importante de un presidente de los Estados Unidos: no protegió al pueblo estadounidense, simple y llanamente”.

Algunos manifestantes tomaron las calles de Washington el jueves por la noche, antes de una marcha prevista para el viernes. Se instaló una nueva valla a lo largo del perímetro de la Casa Blanca para mantener a raya a los manifestantes, pero algunos de sus gritos y bocinas de automóviles fueron claramente audibles en el jardín sur, donde se reunieron más de 1.500 personas. Poco después de que Trump comenzara a hablar, las bocinas y las sirenas, que llegaban ocasionalmente a los millones que miraban en casa, hicieron que algunas personas en la última fila se dieran la vuelta y buscaran la fuente de la perturbación.

Después de que concluyó la convención, hubo escaramuzas cuando los manifestantes gritaron y arrojaron botellas de agua a la policía en la histórica iglesia de St. John, cerca de Black Lives Matter Plaza. Hubo algunos arrestos.

Trump, que ha defendido su manejo de la pandemia, promocionó una expansión de las pruebas rápidas de coronavirus. La Casa Blanca anunció el jueves que había llegado a un acuerdo de $ 750 millones para adquirir 150 millones de pruebas de Abbott Laboratories para ser implementadas en hogares de ancianos, escuelas y otras áreas con poblaciones en alto riesgo.

La mayor parte de la convención ha estado dirigida a ex simpatizantes o no votantes de Trump, y ha tratado de generar impresiones negativas sobre Biden para que algunos de sus posibles patrocinadores se queden en casa. Muchos de los mensajes estaban dirigidos directamente a personas mayores y mujeres de los suburbios.

Hace cuatro años, Trump declaró en su discurso de aceptación que “solo yo puedo solucionar” los problemas de la nación, pero se ha encontrado pidiendo a los votantes otro mandato en el punto más bajo de su presidencia, en medio de la devastadora pandemia, el desempleo aplastante y las incertidumbres reales sobre las escuelas. y reapertura de empresas.

Otro millón de estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada, en cifras publicadas el jueves. Y la economía estadounidense se contrajo a una tasa anual alarmante del 31,7% durante el trimestre de abril a junio, mientras luchaba bajo el peso de la pandemia viral. Fue la caída trimestral más pronunciada registrada.

Price informó desde Las Vegas. Los escritores de Associated Press Zeke Miller, Jill Colvin, Darlene Superville y Aamer Madhani contribuyeron con el reportaje.

