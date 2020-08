Trump alienta la votación por correo en Florida pero demanda en Nevada

NUEVA YORK (AP) - Neil Young demandó el martes a la campaña de reelección del presidente Donald Trump por infracción de derechos de autor, diciendo que no quiere que su música se use como tema principal para una "campaña divisiva no estadounidense de ignorancia y odio".

El músico nacido en Canadá, ganador del premio Grammy, presentó la demanda a través de sus abogados en la corte federal de Manhattan, buscando hasta $ 150,000 en daños legales por cada infracción.