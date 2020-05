Sospechoso retenido después de tres heridos en tiroteo en el distrito comercial de Arizona

(AP / Nexstar) – Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un tiroteo el miércoles cerca de un popular distrito de compras y entretenimiento al oeste de Phoenix, Arizona, dijo la policía.

El sospechoso fue detenido de forma segura, dijo el oficial de Glendale, Tiffany Ngalula, en una sesión informativa televisada. La persona más gravemente herida fue llevada a un hospital, y se esperaba que las otras dos sobrevivieran.

El Westgate Entertainment District, parte de un complejo que incluye estadios para fútbol de los Cardenales y hockey sobre Coyotes, estaba lleno de actividad después de que muchas de sus tiendas y restaurantes cerraron durante más de un mes debido al brote de coronavirus.

El tiroteo se detuvo cuando llegaron los oficiales, dijo Ngalula.

“Pudimos ubicar a ese sospechoso en el área de Westgate, nuestros oficiales lo desafiaron y pudieron detener a esa persona de forma segura”, dijo.

La policía cerró el área y revisó metódicamente negocios para buscar víctimas o sospechosos adicionales, dijo la portavoz.

El gobernador Doug Ducey dijo que está monitoreando la situación y “el estado está aquí para continuar ofreciendo su pleno apoyo a las víctimas y a la comunidad”.

El senador estatal Martin Quezada, un demócrata, escribió en Twitter que vio a una persona “con un AR-15 disparando contra Westgate”. La portavoz de la policía dijo que no pudo confirmar que el hombre armado utilizó un AR-15.

“Vi a dos víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro de cuántos otros “, escribió en Twitter. “Vi al tirador. Que me digan que no diga nada más sobre detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Mucha gente conmocionada.

LATEST NEWS FROM WFLA.COM: