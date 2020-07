Sospechoso acusado de pisotear la cabeza del oficial inconsciente de Florida identificado

WASHINGTON (AP) - Después de semanas de disputas, el Pentágono prohibirá el viernes exhibir la bandera confederada en instalaciones militares, en una política cuidadosamente redactada que no menciona la palabra prohibición o esa bandera específica. La política, presentada en un memorando obtenido por The Associated Press, fue descrita por los funcionarios como una forma creativa de prohibir la exhibición de la bandera sin contradecir o enojar abiertamente al presidente Donald Trump, quien ha defendido los derechos de las personas a exhibirla.

Firmado por el secretario de Defensa Mark Esper el jueves por la noche, el memorándum enumera los tipos de banderas que se pueden exhibir en las instalaciones militares. La bandera confederada no se encuentra entre ellas, lo que impide su exhibición sin señalarla en una "prohibición". La AP informó por primera vez los detalles de la política, que se espera que se publique el viernes.