Segundos controles de estímulo: ¿veremos un nuevo pago directo antes del día de las elecciones?

WASHINGTON (NEXSTAR) – Al comienzo de la semana, había poca o ninguna posibilidad de que los estadounidenses vieran un segundo pago directo del gobierno antes del día de las elecciones. Pero después de que el presidente Donald Trump sugirió el miércoles que los republicanos “apuesten por números mucho más altos” en una propuesta de ayuda para el coronavirus, la puerta ahora está abierta a la posibilidad de que se apruebe un paquete antes del 3 de noviembre.

Es importante señalar que hay mucho por hacer antes de que eso suceda. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron por primera vez en semanas sobre el reinicio de las negociaciones, según el Washington Post. No estaba claro cuán profundas fueron esas conversaciones, pero el hecho de que hablaron es un gran avance.

Trump puso la pelota en marcha con un tweet del miércoles por la mañana instando a sus compañeros republicanos a apoyar un proyecto de ley de alivio de COVID más grande que incluiría su prioridad de cheques de estímulo de $ 1,200 para la mayoría de los estadounidenses.

Se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, sobre el tuit del presidente durante la rueda de prensa del miércoles.

“A lo que se refería el presidente era al proyecto de ley de $ 500 mil millones que fue aprobado por el Senado”, dijo McEnany. “No incluía los pagos directos. Quiere más de los 500.000 millones de dólares y está muy interesado en ver estos pagos de estímulo directo “.

La medida fue bloqueada por los demócratas que dijeron que un paquete debía ser mucho más grande.

El martes, el Caucus bipartidista de solucionadores de problemas dio a conocer un proyecto de ley de 1,5 billones de dólares que proporcionaría, entre otras cosas, controles de estímulo directo a los estadounidenses.

Cuando se le preguntó durante la conferencia de prensa del miércoles sobre los 500.000 millones de dólares propuestos para ayuda estatal como parte del marco de estímulo ” Marcha hacia un terreno común “, Trump dijo que apoyaba “algo así”.

“Me gusta la cantidad mayor”, agregó Trump. “Algunos de los republicanos no están de acuerdo, pero creo que puedo convencerlos de que estén de acuerdo con eso, me gusta el número mayor. Quiero que la gente obtenga dinero, no fue su culpa que esto sucediera”.

Trump ha apoyado previamente una segunda ronda de cheques de estímulo de $ 1,200 para la mayoría de los estadounidenses, que se incluye en el presupuesto de $ 316 mil millones del proyecto de ley para asistencia directa.

“Nos alienta que después de meses de que los republicanos del Senado insistieran en reducir las necesidades masivas del pueblo estadounidense, el presidente Trump ahora está pidiendo a los republicanos que ‘busquen números mucho más altos’ en el próximo paquete de ayuda para el coronavirus”, Pelosi y Senate Minority El líder Chuck Schumer dijo en un comunicado.

La declaración continuó diciendo que esperan escuchar que los republicanos “finalmente se encontrarán con nosotros a mitad de camino con un proyecto de ley que es igual a las crisis económicas y de salud masivas que se apoderan de nuestra nación”.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que el mensaje del presidente hace que parezca que Trump quiere llegar a un acuerdo, pero advierte que hacerlo no será sencillo.

“Creo que si el número es demasiado alto, cualquier cosa que se apruebe en el Senado se aprobará principalmente con los votos demócratas y un puñado de republicanos, por lo que tendrá que mantenerse en un rango realista”, dijo el republicano de Dakota del Sur. el Washington Post.

Algunos demócratas están criticando la propuesta del Caucus bipartidista de solucionadores de problemas por no hacer lo suficiente.

El demócrata No. 2 de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, de Maryland, dijo que el caucus había desarrollado “ideas útiles, ideas importantes”, pero dijo que la propuesta no hacía lo suficiente para abordar las necesidades actuales de ayudar a la economía a recuperarse de la crisis del COVID-19.

Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley de $ 3 billones que incluía cheques de estímulo por $ 1,200 en marzo. Sin embargo, los republicanos del Senado y la Casa Blanca rechazaron la medida liderada por los demócratas.

Durante las negociaciones en agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio un marcador de 2,2 billones de dólares y desde entonces ha indicado que está dispuesta a negociar.

Sin embargo, los líderes republicanos del Senado no se han movido de una medida de $ 650 mil millones que los demócratas echaron a perder la semana pasada a través de un obstruccionismo. Un plan anterior del Partido Republicano del Senado de $ 1 billón nunca ganó impulso.

El martes, Pelosi dijo que la Cámara permanecerá en sesión hasta que los legisladores entreguen otra ronda de alivio. Pelosi les dijo a sus colegas demócratas en una conferencia telefónica matutina que “tenemos que quedarnos aquí hasta que tengamos un proyecto de ley”.

El tema en las negociaciones para un posible quinto proyecto de ley de ayuda es un reemplazo del beneficio de desempleo de COVID de $ 600 por semana que expiró a fines de julio, dinero para ayudar a que se abran las escuelas, asistencia a los gobiernos estatales y locales y financiamiento adicional de un programa que subsidia directamente a las empresas más afectadas por la pandemia.

Si bien ciertamente hay algo de movimiento, los expertos advierten si algo de esto realmente equivale a progreso. En un período que ahora se ve empañado por el combate político en la temporada de elecciones, los principales negociadores de cada partido no han mostrado señales reales de que estén realmente dispuestos a ceder y hacer un compromiso.

El estancamiento es políticamente arriesgado para todas las partes que se dirigen a las elecciones de otoño, y ambas partes acusaron a la otra de actuar principalmente con cálculos políticos en mente. Los demócratas dijeron que los senadores republicanos deben “marcar una casilla” y votar sobre cualquier tipo de proyecto de ley de ayuda antes de salir de Washington para hacer campaña, mientras que los republicanos dijeron que los demócratas estaban decididos a negarles una victoria política a los republicanos.

Associated Press contribuyó a este informe.