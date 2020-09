Segundas comprobaciones de estímulo: aquí es donde nos encontramos a finales de septiembre

WASHINGTON (NEXSTAR) – A medida que septiembre llega a su fin, hay nuevas señales de esperanza de que podamos ver una segunda verificación de estímulo antes de fin de año.

Mientras los demócratas de la Cámara de Representantes reflexionan sobre la posibilidad de votar sobre un paquete de ayuda para el coronavirus de 2,2 billones de dólares presentado a principios de esta semana que seguramente será rechazado por un Senado controlado por el Partido Republicano, se dice que el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, podría contrarrestar con una propuesta de 1,5 billones de dólares.

Según un informe de Jake Sherman de Politico, es probable que la administración Trump presente un plan en el vecindario del paquete de $ 1.5 billones propuesto hace dos semanas por el Caucus de solucionadores de problemas. El monto de esa medida ha sido respaldado libremente por el presidente Donald Trump.

“Me gusta la cantidad mayor”, dijo Trump después de que se publicara la propuesta bipartidista. “Algunos de los republicanos no están de acuerdo, pero creo que puedo convencerlos de que estén de acuerdo con eso. Me gusta el número mayor. Quiero que la gente obtenga dinero; no fue su culpa que esto sucediera”.

Según Sherman, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Mnuchin se reunirán nuevamente el miércoles después de hablar durante casi una hora el martes por la mañana con la esperanza de encontrar puntos en común. Esto se produjo horas después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran esa medida de ayuda reducida en un intento de impulsar las conversaciones estancadas durante mucho tiempo sobre el alivio del COVID-19.

La gran pregunta: ¿Pelosi está dispuesta a ceder 800 millones de dólares?

Cuando se le preguntó si había bajado de su posición actual de $ 2.2 billones, Pelosi le dijo a Manu Raju de CNN que su cifra es “lo que satisface las necesidades del pueblo estadounidense”.

La última medida respaldada por Pelosi enviaría una segunda ronda de pagos directos de $ 1,200 a la mayoría de las personas y reactivaría un beneficio de desempleo pandémico de $ 600 por semana. Reduciría un paquete de ayuda a los gobiernos estatales y locales a la aún enorme cantidad de $ 436 mil millones, enviaría la friolera de $ 225 mil millones a colegios y universidades, y entregaría otra ronda de subsidios a las empresas bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago.

La propuesta representa un recorte de un proyecto de ley de $ 3.4 billones que fue aprobado por la Cámara en mayo , pero sigue estando muy por encima de lo que los republicanos del Senado están dispuestos a aceptar. Los republicanos han apoyado mantenerse en el rango de $ 650 mil millones a $ 1 billón.

“Hemos bajado $ 1 billón, y necesitan subir porque tenemos que aplastar este virus”, dijo Pelosi el lunes en MSNBC. “Se necesita dinero para aplastar el virus. Se necesita dinero para hacer que las escuelas sean seguras. Se necesita dinero para poner dinero en los bolsillos de las personas “.

Pelosi dijo durante una entrevista con CNN el domingo que espera que sus conversaciones con la administración Trump sean de “buena fe”.

“Confío en que el secretario Mnuchin represente algo que pueda llegar a una solución, y creo que podemos llegar a un acuerdo”, dijo Pelosi.

Las conversaciones durante el verano se rompieron en acritud y apodos , y las conversaciones de este mes no han producido un progreso visible. Incluso si las partes rivales pudieran ponerse de acuerdo sobre una cifra de “línea superior” a partir de la cual negociar los detalles, quedarían por resolver docenas de cuestiones difíciles.

Por ejemplo, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, insiste en que una protección de responsabilidad contra posibles demandas entabladas contra empresas, escuelas y universidades que reabren durante la pandemia sea parte de la legislación. Pelosi se opone a la idea y no la incluyó en la legislación del lunes.

Los demócratas dicen que el propósito del nuevo proyecto de ley es mostrar buena fe y provocar una ronda de conversaciones más significativa. Pero también se produce después de que los moderados del partido y los legisladores de “primera línea” en los distritos indecisos protestaron porque los líderes demócratas estaban siendo demasiado inflexibles.

La oficina de Pelosi ha dicho que está considerando someter la nueva medida a votación en el piso si las conversaciones de esta semana con la administración Trump resultan infructuosas. Esa votación podría ocurrir el jueves.

“Los demócratas estamos cumpliendo nuestra promesa de comprometernos con este proyecto de ley actualizado, que es necesario para abordar la crisis económica y de salud inmediata que enfrentan las familias trabajadoras de Estados Unidos en este momento”, dijo Pelosi en una carta a sus colegas. “Hemos podido hacer adiciones críticas y reducir el costo de la factura al acortar el tiempo cubierto por ahora”.

Associated Press contribuyó a este informe.