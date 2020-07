Refrescarse? Estudio sugiere que 98.6 ya no es la temperatura corporal promedio

( WHTM ) – Kristen Thrush es madre de siete hijos.

Pero uno de sus hijos, Rachel, de 18 años, nunca ha tenido una temperatura corporal “normal”. Ella nunca parece aumentar por encima de 99, incluso cuando está luchando contra una infección. Su temperatura corporal típica generalmente descansa alrededor de 97 grados.

“Hemos tenido que tomarlo dos o tres veces a veces. ‘No lo tenías debajo de la lengua de la manera correcta'”, dijo Thrush.

Sin embargo, el joven de 18 años podría no ser tan diferente. La temperatura corporal estándar de 98.6 fue establecida en 1871 por un médico alemán. Sin embargo, una investigación más reciente de la Universidad de Stanford sugiere que desde entonces, los humanos se han enfriado un poco, estableciéndose alrededor de 97.5.

El estudio especula que múltiples factores, como una mejor higiene y atención médica, podrían haber contribuido a la caída de la temperatura.

Esto es algo que la Dra. Joan Thode, de Penn Medicine, médicos generales de salud de Lancaster, Roseville Pediatrics escucha con frecuencia.

“No es raro que escuchemos: ‘Mi hijo tiene 97 años, así que un 99 es fiebre para ellos'”, dijo Thode.

Pero Thode advierte que se necesita más investigación para cambiar la definición médica de fiebre, que es 100.4 para bebés y 100.8 para niños mayores y adultos.

Ella sugiere que en lugar de enfocarse en un número, debe enfocarse en cómo se siente su hijo.

“Si su hijo se ve enfermo y actúa enfermo, probablemente esté enfermo”, dijo Thode.

Thode agregó que debe mantener a sus hijos en casa en consecuencia. El hecho de que su temperatura no alcance un umbral de fiebre no significa que no sean contagiosos.

“Si están por debajo de ese umbral en cuanto al número, pero se ven un poco dibujados y alcanzan su punto máximo, claramente no se sienten bien, entonces todavía los pongo en una categoría en la que deberían estar en casa hasta que se recuperen”, dijo Thode.

Thrush dijo que tomó años aceptar que la fiebre en su hija no es lo mismo que la fiebre en sus otros hijos. El estudio, dijo, fue validación.

“Nos hizo pensar, bueno, no estamos locos”, dijo Thrush.

