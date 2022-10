KRASNODAR, Rusia (WFLA/Tampa Hoy) — Un rapero ruso que fue reclutado por el ejército de su país para continuar con el enfrentamiento armado en Ucrania se quitó la vida en presunta oposición al conflicto bélico y en protesta para el último movimiento del Kremlin que intenta alistar más soldados en sus filas.

Según TMZ, Ivan Vitalievich Petunin, conocido popularmente por su nombre artístico Walkie, eligió terminar con su vida saltando de un rascacielos y así evitar ser parte de la guerra. Su cuerpo fue encontrado el viernes 30 de septiembre en Krasnodar al suroeste de Rusia.

“Si estás viendo este video, ya no estoy vivo”, dijo el rapero Walkie en un video de Telegram, según TMZ. “No puedo tener el pecado de matar en mi alma y no quiero. No estoy listo para tomar las armas y matar a los de mi propia especie”.

El medio L’important compartió en Twitter el video publicado por Petunin en su canal de Telegram.

El Papa Francisco apeló directamente a Putin para que “detenga esta espiral de violencia y muerte” en Ucrania, sus primeros comentarios públicos que hacen referencia al papel del líder ruso en el conflicto.

El Kremlin ha anunciado que planea llamar a unas 300,000 personas, pero los medios rusos informaron que el número podría llegar a 1,2 millones, una afirmación que las autoridades rusas han negado.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha prometido reclutar sólo a aquellos que tienen experiencia en combate o servicio, pero según múltiples informes de los medios y defensores de los derechos humanos, hombres que no cumplen con los criterios también están siendo llamados, incluyendo manifestantes.

The Associated Press contribuyó con este informe.