¿Puede viajar en un automóvil con una persona inmunizada si no está vacunado?

(NEXSTAR) – Entonces, su amigo está vacunado contra COVID-19, pero usted aún no se ha vacunado. ¿Es seguro viajar en coche con ellos?

Según William B. Greenough, profesor emérito de medicina de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, todavía no lo sabemos.

Greenough, quien es ampliamente conocido por su trabajo sobre el cólera, dijo que aún no se ha realizado un estudio definitivo que determine la efectividad de la vacuna para detener la transmisión del virus.

Aunque sabemos que las vacunas Pfizer y Moderna tienen un 95% de efectividad para prevenir las infecciones por COVID, aún no sabemos si eso significa que las personas vacunadas pueden ser portadoras.

“Cuando alguien es vacunado, es muy probable, pero no está probado, que no sea portador o transmitido del virus a ninguna parte tanto como una persona no vacunada”, dijo Greenough.

Su conjetura, y es una conjetura, estipuló, “es probablemente bastante seguro viajar con una persona inmunizada”.

“Sin embargo, sería muy seguro si la persona inmunizada usara una máscara”, dijo.

Greenough recomienda que siempre que esté en un automóvil con alguien fuera de su hogar inmediato, vacunado o no, use una máscara y evite los abrazos, los apretones de manos y otros tipos de contacto.

La historia cambia si ambos están vacunados. El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron nuevas pautas que sugieren que es seguro que las personas completamente vacunadas se reúnan sin máscaras o distanciamiento social.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de recibir la última dosis de la vacuna.

La guía está diseñada para abordar una demanda creciente a medida que más adultos se vacunan y se preguntan si les da mayor libertad para visitar a sus familiares, viajar o hacer otras cosas como lo hacían antes de que la pandemia de COVID-19 azotara el mundo el año pasado.

“Con más y más personas vacunadas cada día, estamos comenzando a dar la vuelta”, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky.

Durante una conferencia de prensa el lunes, llamó a la guía un “primer paso” hacia la restauración de la normalidad en la forma en que las personas se unen. Dijo que se aprobarían más actividades para las personas vacunadas una vez que el número de casos y las muertes disminuyan, se vacunen más estadounidenses y, a medida que surja más ciencia sobre la capacidad de quienes han sido vacunados para contraer y propagar el virus.

Los CDC continúan recomendando que las personas completamente vacunadas usen máscaras bien ajustadas, eviten grandes reuniones y se distancien físicamente de los demás cuando estén en público. El CDC también aconsejó a las personas vacunadas que se hagan la prueba si desarrollan síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19.

La guía de los CDC no habló sobre las personas que pueden haber ganado algún nivel de inmunidad por estar infectadas y recuperarse del coronavirus.

