Tampa, Fla. (WFLA) — El profesor David MacMillan, profesor de la Universidad de Princeton y ganador del Premio Nobel de Química en 2021 reveló que ha estado usando el dinero que recibió como premio para apoyar a estudiantes universitarios, según una publicación de la BBC de Londres.

El químico entregará el dinero de su premio Nobel, de alrededor de $530,000, a estudiantes desfavorecidos en Escocia que están tratando de ingresar a la universidad, dijo en el programa de fútbol Off the Ball de BBC Radio Escocia.

Este dinero, así como los honorarios de las charlas dadas hasta fin de año, se destinarán a la Fundación May and Billy MacMillan, que MacMillan dijo que creó para honrar el apoyo de sus padres a su educación. La organización benéfica apoyará a los jóvenes que no pueden pagar la universidad para que puedan obtener títulos.

El profesor MacMillan recibió el Premio Nobel de Química junto al científico alemán Benjami List en Octubre de 2021 por desarrollar organocatálisis asimétrica.

MacMillan completó su licenciatura en química en la Universidad de Glasgow antes de mudarse a los EE.UU. para su doctorado.

MacMillan puede querer retener $1000 aunque todavía le debe a List. Cuando List le dijo por primera vez que había ganado el premio Nobel, MacMillan le apostó $1000 a que a ambos les habían hecho una broma, según una publicación de la revista científica Chemistry World.