TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Un locutor de radio del Reino Unido murió de un presunto ataque al corazón el lunes mientras presentaba su programa mañanero de GenX Radio, informó la BBC de Londres.

Tim Gough de 55 años, locutor del programa matutino de los lunes de GenX Radio, murió en su casa del condado de Suffolk al este del Reino Unido.

Un portavoz de GenX tuiteó: “Con el mayor pesar debo informarles que nuestro querido amigo y anfitrión del desayuno, Tim Gough, falleció esta mañana mientras presentaba su programa.

“Nuestro amor a su familia, hijo, hermana, hermano y madre. Tim estaba haciendo lo que amaba. Tenía 55 años. Descansa en paz, amigo”, concluía el tuit.

James Hazell, gerente de GenX Radio, dijo: “Conocer a Tim personalmente, como lo hice muy de cerca durante más de 30 años, fue conocer a un tipo cálido, afectuoso y divertido a quien mi familia y yo amamos mucho. Estamos desconsolados por la noticia.

La BBC informó que, según la estación de radio, Gough murió a las 2:50 a.m. ET (7:50 a.m. BST) durante la hora de su programa de desayuno. La música se detuvo de repente antes de que se reanudara varios minutos después.

Si bien la música se reanudó, el presentador no volvió a su programa.

Gough había pasado gran parte de su vida en Suffolk. Comenzó su carrera como locutor en 1986 en Radio Orwell de Ipswich.

A Gough le sobreviven su madre, hermano, hermana e hijo.