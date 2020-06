Policía que salvó a bebé que se asfixiaba se convierte en su padrino 1 año después

CONDADO DE BERKELEY, SC (WCIV / CNN) – Es el primer aniversario de cuando un diputado de Carolina del Sur detuvo a un conductor a exceso de velocidad y salvó la vida de un recién nacido.

Una niña de 12 días estaba en el vehículo, ahogándose hasta morir.

El diputado William Kimbro realizó RCP y recuperó la respiración.

Se la pasó al personal médico, pero ella no dejó su vida.

Es un día que Kimbro nunca olvidará.

“Hoy, hace un año, es el día en que conocí a Ryleigh cuando le salvé la vida”, dijo.

Entonces, cuando sonó el timbre anoche, el diputado Kimbro no pudo borrar la sonrisa.

“Dándole un abrazo, y miro por encima de su hombro, y están la señorita Ryleigh y su madre entrando. Le dije que me estabas tomando el pelo. Me sorprendiste. Me atrapaste. Y me dijeron, ‘Sí, lo hicimos ‘”, dijo el Dep. Kimbro.

No es que no la haya visto últimamente.

“El 31 de mayo fue el cumpleaños de 1 año de la señorita Ryleigh, así que ella cumplió años, y fue fenomenal. Fuimos al cumpleaños. Y fue genial”, dijo el Dep. Kimbro.

La semana pasada, Kimbro vino con regalos. Pero esta semana, fue Ryleigh quien tuvo una sorpresa.

“Finalmente pude rascarlo y, debajo del rascador, dice ‘¿Serás mi padrino?’ Se me cayó la mandíbula. Y solo tenía esta mirada en ella, en mi cara. Y, solo miré a Ryleigh, que estaba sentada en el regazo de su abuela. Y, solo dije, absolutamente, sí, absolutamente, y mi esposa obtuve la misma tarjeta “, dijo Kimbro.

El video simplemente cuenta la historia aquí.

Una familia más que agradecida por un oficial.

Un oficial que ahora se está convirtiendo en familia.

Todo por un día: 11 de junio de 2019.

“¿Cuál fue la razón por la que realmente fui por esa calle, sabes? Porque había otras 5, 6, 7 calles que podría haber bajado. ¿Sabes qué? Como dice el refrán, ‘Dios trabaja de manera misteriosa'”. dijo Kimbro.

