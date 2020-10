Policía: Mujer encontrada muerta, bebé sacado del útero en Texas

NUEVA BOSTON, Texas (AP) – Las autoridades investigan después de que sacaron un bebé del útero de una mujer de 21 años que fue encontrada muerta en una pequeña ciudad del este de Texas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo el lunes a The Associated Press que el cuerpo de Reagan Simmons Hancock fue descubierto el viernes por la mañana en una casa en New Boston, una ciudad de unas 4.600 personas.

La policía de New Boston ha dicho que una mujer fue detenida más tarde por las autoridades de Oklahoma y que el bebé no sobrevivió.

La policía no indicó dónde se encontró al bebé. La identidad del sospechoso aún no se ha revelado. No se dispuso de más información de inmediato.

ÚLTIMAS HISTORIAS: