Personas amenazan con llamar a ICE al personal de un restaurante mexicano después de su elección para mantener el requisito de máscara

Picos Mexican restaurant in Houston (Courtesy of Picos)

HOUSTON (KXAN) – La copropietaria hispana de un restaurante mexicano en Houston se tambalea después de que su restaurante y el personal recibieran mensajes de odio amenazando con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas después de que la empresa anunció que continuaría requiriendo máscaras para los clientes.

Monica Richards, copropietaria de Picos , le dijo al Washington Post que el odio que han recibido ha sido “horrible”.

A principios de esta semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el fin del mandato de máscaras del estado: la decisión fue recibida con elogios de algunos y la condena de otros .

El fin del mandato ha dejado a los restaurantes, y a la industria que ha sido diezmada por la pandemia de COVID-19, con muchas más decisiones difíciles . Ahora que pueden abrirse a plena capacidad y sin enmascaramiento, ¿ deberían hacerlo ?

“La gente no entiende a menos que estés en nuestro negocio lo que se siente, lo difícil que fue pasar por todo lo que pasamos durante COVID”, dijo Richards a WaPo. “Que la gente sea negativa con nosotros por tratar de permanecer a salvo, para que esto no continúe sucediendo, simplemente no tiene sentido para nosotros”.

Abbott explicó el martes que el aumento de las cifras de vacunación y la disminución del número de casos estaban detrás de su controvertido final del mandato. Ahora, dijo, “las personas y las empresas no necesitan que el estado les diga cómo operar”.

El sábado, Picos Restaurant agradeció a la comunidad por su apoyo y dijo : “¡No podemos agradecer lo suficiente a nuestra clientela leal! ¡Y a todos los clientes nuevos que vinieron este fin de semana! ¡Estamos muy agradecidos por cada gesto, grande y pequeño, hecho para nuestro personal! siempre estará aquí para ti! “

Richards calificó las amenazas de “desgarradoras”, ya que ella misma es una inmigrante.

“Ser hispano, pasar por ese proceso de inmigración y finalmente recibir sus papeles, y luego que alguien comience a amenazarlo después de que usted ha pasado por todo eso, es una locura”, le dijo al Washington Post .

Hasta el domingo, hay 144.998 casos activos de COVID-19 en Texas, según el panel de control de COVID-19 del DSHS de Texas . El condado de Harris, donde se encuentra Houston, ha reclamado la mayoría de los casos desde el inicio de la pandemia, con 357,558 confirmados.

En total, ha habido 2,318,522 casos y 44,367 muertes en el estado.