Perro mauls a un niño pequeño a la muerte en la fiesta del 4 de julio

Beats by Dre reveló el lunes que la compañía ha firmado al piloto de Richard Petty Motorsports Bubba Wallace.

"No íbamos a anunciar esto hasta finales de esta semana, pero el odio no puede ganar el día", dijo Beats by Dre en un tweet . "Nunca se le debe pedir a nadie que se disculpe por defender lo que es correcto; estamos orgullosos de dar la bienvenida a @bubbawallace a la familia Beats by Dr. Dre".