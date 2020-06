Pareja vista apuntando con armas a los manifestantes emite declaraciones, dicen que se sintieron amenazados

S T. LOUIS (Fox2Now) – El fiscal de circuito de St. Louis, Kim Gardner, ahora está investigando a un esposo y una esposa que fueron vistos en fotos apuntando con armas a los manifestantes frente a su casa a lo largo de una calle privada en St. Louis el domingo por la noche.

Toda la propiedad en el vecindario es privada, incluidas las calles y las aceras, según Al Watkins, el abogado de la pareja.

Los manifestantes se dirigían a la casa de la alcaldesa de St. Louis Lyda Krewson alrededor de las 7:20 pm en una calle privada cercana.

Los manifestantes alegaron que atravesaron una puerta cerrada para ingresar a Portland Place, dijo la policía.

La puerta está dañada y ahora se sostiene con cadenas.

El lunes, Watkins identificó a sus clientes como Mark y Patricia McCloskey, que también son abogados.

En la declaración, Watkins dijo que los McCloskeys querían “dejar las cosas claras” sobre la protesta y las acciones de algunas personas que optaron por explotar la protesta pacífica por lo demás para poner a la pareja en el temor de “daños inminentes”.

Están bien entrenados con las armas que ves en las fotos, dijo Watkins.

Los McCloskeys apoyan Black Lives Matter, dijo Watkins, señalando que su base de clientes consiste en gran medida en personas de color en casos de lesiones personales y derechos civiles.

Watkins continuó explicando que los manifestantes pacíficos no fueron objeto de desprecio o desdén por parte de la pareja, y los McCloskeys esperaban y apoyaban el mensaje de los manifestantes.

“Sus acciones se basaron únicamente en el miedo y la aprensión, cuya génesis no estaba relacionada con la raza. De hecho, los agitadores responsables de la inquietud eran blancos”, dijo Watkins.

Dos hombres blancos entre los más de 500 manifestantes amenazaron a la pareja, dijo Watkins.

Los McCloskeys respondieron llamando a la policía, entrando a su mansión restaurada, obteniendo sus armas de fuego y protegiéndose junto con su propiedad, dijo Watkins.

“Hubo dos individuos que sobresalieron como pulgares doloridos porque eran violentos. Rasgaron una puerta de hierro forjado de 100 años y la doblaron. Lo hicieron de una manera que fue acompañada por comentarios burlones ”, dijo Watkins.

“Se dijeron cosas malas. No eran el mensaje de Black Lives Matter. Eran amenazas. Eran hostiles … mis clientes no estaban allí con armas. (Mark McCloskey) entró y consiguió sus armas … estas dos personas han pasado una carrera sirviendo y abordando las necesidades de derechos civiles de las personas de color. (Ellos) no tenían miedo de los manifestantes pacíficos “.

No se han presentado cargos contra la pareja. Sin embargo, el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis está investigando el incidente como un caso de intrusión y asalto 4to / intimidación contra las personas desconocidas en la multitud.

El fiscal de circuito Kim Gardner emitió la siguiente declaración:

Estoy alarmado por los eventos que ocurrieron durante el fin de semana, donde los manifestantes pacíficos se encontraron con armas de fuego y un asalto violento. Debemos proteger el derecho a protestar pacíficamente y no se tolerará ningún intento de enfriarlo mediante intimidación o amenaza de fuerza letal. Mi oficina está trabajando actualmente con el público y la policía para investigar estos eventos. No se equivoque: no toleraremos el uso de la fuerza contra quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda, y utilizaremos todo el poder de la ley de Missouri para responsabilizar a las personas.

La pareja no era culpable de ningún delito y había estado recibiendo amenazas, dijo Watkins.

Watkins también dijo en la declaración que los McCloskeys han trabajado a lo largo de los años para proteger los derechos civiles de los clientes “víctimas de la aplicación de la ley”. Señaló la participación de la pareja en el caso de Isaiah Forman .

“ Los McCloskeys quieren asegurarse de que nadie piense menos en BLM, su mensaje y los medios que está empleando para difundir su mensaje debido a las acciones de unos pocos individuos blancos que empañaron una protesta pacífica”, dijo Watkins.

La oficina legal de la pareja ha sido cerrada desde entonces.