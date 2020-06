Pareja de Ohio encuentra esvástica de pepperoni en su pizza para llevar a casa

BROOK PARK, Ohio (WJW) – Una de las pizzas ‘Hot N’ Ready de Little Caesars dejó recientemente a un cliente furioso en el norte de Ohio.

“Ella se volvió y me preguntó ‘Babe, ¿ordenaste esto, te lo hicieron?’ Y me di la vuelta y lo miré y pude ver la sorpresa en su rostro y luego se me cayó la mandíbula “, dijo Jason Laska.

Pidió una pizza de pepperoni. Cuando llegó a casa y abrió la caja, encontró el pepperoni en la pizza en forma de esvástica.

“Era como si no cortaran nuestra pizza, pero luego retrocedí un segundo y vi el símbolo. Y lo miré y pensé ‘Espera, ¿tuviste que pedir pizza fresca o algo?’ “, Dijo Misty Laska.

Los Laskas no comieron la pizza, sino que la guardaron como prueba. Inmediatamente llamaron a la tienda, que había cerrado solo unos minutos antes. Recibieron una llamada del propietario local y de la oficina corporativa de Little Caesars el domingo.

“Le dije que se suponía que era una broma interna que estaban jugando el uno con el otro y con el otro empleado, y que la pizza nunca estaba destinada a salir. También confirmó que había dejado ir a los empleados esa mañana “, dijo Jason.

Los Laskas visitan ese Little Caesars a menudo porque está muy cerca de su casa, pero después del incidente del sábado, nunca volverán a ir allí ni a ninguna otra ubicación de Little Caesar.

“Es inaceptable y en nuestra mente, nunca vamos a volver allí”, dijo Jason.

“Somos el tipo de personas que apoyan la diversidad en nuestro país, la aceptamos y la amamos. Solo queremos ver que este odio se detenga “, dijo Misty.

WJW FOX 8 contactó varias veces a Little Caesars en busca de comentarios sobre la historia y aún no ha recibido respuesta.

