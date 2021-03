Palacio del Reino Unido pone fin al silencio sobre las acusaciones de racismo de Harry y Meghan

LONDRES (AP) – El Palacio de Buckingham emitió un comunicado el martes en el que dijo que la familia estaba entristecida al enterarse de los desafíos que Harry y Meghan habían enfrentado en los últimos años, y que abordarían los problemas en privado.

El palacio dijo que las “cuestiones planteadas, en particular la raza, son preocupantes” y se toman muy en serio.

“Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”, dice el comunicado.

La declaración es el primer comentario del palacio luego de la entrevista de dos horas de Harry y Meghan con Oprah Winfrey en la que alegaron que Meghan había experimentado racismo y trato insensible durante su tiempo en la familia real.

LONDRES (AP) – Racismo. Acoso. Insensibilidad.

Las acusaciones de maltrato del príncipe Harry y Meghan por parte de la casa real británica son tan serias que algunos observadores dicen que el silencio del Palacio de Buckingham sobre el tema solo se ha sumado al furor que rodea su entrevista televisiva con Oprah Winfrey.

Si bien el palacio a menudo intenta mantenerse por encima de la controversia permaneciendo en silencio y capeando la tormenta, los cargos del duque y la duquesa de Sussex son tan dañinos para la familia real que tendrá que responder públicamente, dice la biógrafa real Angela Levin.

Pero esa respuesta probablemente se esté retrasando por la lucha de la reina Isabel II por equilibrar sus roles a veces conflictivos como monarca y abuela, dice Levin, autor de “Harry, una biografía de un príncipe”. Sin embargo, dice que hay pocas dudas de que, en última instancia, la monarca de 94 años tomará su decisión basándose en lo que es mejor para la institución de 1.000 años que ha dirigido desde 1952.

“La reina tiene un lema: nunca te quejes, nunca expliques”, dijo Levin a The Associated Press. “Y se ha quedado con esto durante cuatro décadas. Pero creo que en este clima y en 2021, todo va a todas partes. Hay tantas redes sociales que, en este caso, ella realmente no puede no decir nada “.

El Times de Londres informó el martes que una declaración del palacio se había retrasado porque la reina quería más tiempo. El periódico no citó una fuente de información.

La entrevista, que se emitió el domingo por la noche en Estados Unidos y un día después en Gran Bretaña, conmovió a la familia real y dividió a personas de todo el mundo. Si bien muchos dicen que las acusaciones demuestran la necesidad de un cambio dentro de un palacio que no ha seguido el ritmo de los movimientos #MeToo y Black Lives Matter, otros han criticado a Harry y Meghan por lanzar su bomba mientras el abuelo de Harry, el príncipe Felipe, de 99 años. , permanece hospitalizado en Londres tras un procedimiento cardíaco.

Durante la entrevista de dos horas, Meghan describió sentirse tan aislada y miserable dentro de la familia real que tuvo pensamientos suicidas, pero cuando pidió ayuda de salud mental al personal de recursos humanos del palacio, le dijeron que no era una empleada remunerada. También dijo que un miembro de la familia real le había expresado “preocupaciones” a Harry sobre el color de la piel de su hijo por nacer.

Winfrey dijo más tarde que Harry le dijo fuera de cámara que el miembro de la familia no era la reina Isabel II ni el príncipe Felipe, lo que provocó una oleada de especulaciones sobre quién podría ser.

Harry también reveló que las tensiones que soportó la pareja habían roto relaciones con su padre, el príncipe Carlos, heredero del trono británico, y su hermano, el príncipe William, iluminando la profundidad de las divisiones familiares que llevaron a la pareja a alejarse de los deberes reales y mudarse. a California el año pasado.

Hasta ahora ha habido silencio desde el palacio sobre la entrevista.

“Creo que una de las principales preocupaciones es que no se quiere arrojar petróleo a las llamas para empeorar las cosas”, dijo Levin.

Alastair Campbell, quien aconsejó a la familia real cómo responder a la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en 1997, sugirió que el Palacio de Buckingham debería mantener ese silencio. Campbell, quien también se desempeñó como asesor de comunicaciones del primer ministro Tony Blair, le dijo a la BBC que la muerte de Diana y la entrevista con Winfrey fueron situaciones muy diferentes.

“La muerte de Diana fue un gran evento, y después del cual todos iban a tener que participar en el funeral y en la respuesta a lo que estaba sucediendo en el país como resultado de su muerte”, dijo. “Mientras que esto, creo, es un frenesí mediático bastante extraordinario y bastante explosivo, pero eso es lo que es en última instancia”.

“Así que no estoy seguro de que les aconsejaría que hicieran algo mucho más allá de lo que están haciendo, que no es mucho”, añadió.

Charles no comentó sobre la entrevista del martes durante una visita a una clínica de vacunas en Londres.

El padre de Harry visitó una iglesia para ver una clínica de vacunación temporal en acción y se reunió con trabajadores de la salud, personal de la iglesia y personas que debían recibir la vacuna. La visita fue su primera aparición pública desde que la entrevista se emitió en Estados Unidos el domingo por la noche.

Maziya Marzook, una paciente del evento, dijo que “los asuntos privados no surgieron en absoluto” durante la visita de Charles.

“No mencionó nada”, dijo Marzook. “Estaba más interesado en cómo era la vacuna y cómo nos sentimos”.

Sylvia Hui contribuyó.

