Padre de Meghan Markle: pareja 'exagerada' en entrevista, la realeza no es racista

(AP / NBC News) – El padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, le dijo a Good Morning Britain de ITV que su hija y su esposo, el príncipe Harry, habían ido “muy por encima” con su entrevista con Oprah Winfrey.

“No deberían, se excedieron con estas historias con Oprah, deberían haber esperado. Teniendo en cuenta la edad de la reina y la edad de Felipe, ciertamente deberían haber esperado o tratado de esperar”.

Meghan reveló en la entrevista que experimentó pensamientos suicidas después de unirse a la familia real. También dijo que había preocupaciones dentro del palacio mientras estaba embarazada de su hijo Archie sobre cuán oscura podría ser su piel.

Markle dijo el martes que habría apoyado a su hija si no estuvieran separados.

“Si hubiera sabido que estaba teniendo problemas psicológicos, habría estado allí para ella. Pero prácticamente ha hecho fantasmas a toda su familia por parte de su madre y por mi parte. No tenía a nadie a quien contactar. Nos habría tenido si ella nos retuvo “.

También dijo que no cree que la familia real sea racista.

“Tengo un gran respeto por los Reales, y no creo que la familia real británica sea racista en absoluto. No creo que los británicos sean racistas, creo que Los Ángeles es racista, California es racista, pero yo no ”. “Creo que los británicos lo son”, dijo Markle. “La cuestión de qué color será el bebé o qué tan oscuro será el bebé. Supongo y espero que sea solo una pregunta tonta de alguien, ya sabes, podría ser así de simple. Podría ser que alguien hizo una pregunta tonta . En lugar de ser un racista total “.