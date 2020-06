Obama se retira mientras la nación confronta la confluencia de crisis

WASHINGTON (AP) – El ex presidente Barack Obama está asumiendo un papel cada vez más público a medida que la nación se enfrenta a una confluencia de crisis históricas que ha expuesto profundas desigualdades raciales y socioeconómicas en Estados Unidos y reformuló las elecciones de noviembre.

Al hacerlo, Obama está indicando su voluntad de criticar duramente a su sucesor, el presidente Donald Trump, y llenar lo que muchos demócratas ven como un vacío de liderazgo nacional. El miércoles, celebró un evento virtual en el ayuntamiento con jóvenes para hablar sobre la policía y los disturbios civiles que siguieron a la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Obama rechazó un debate que dijo que había visto surgir en “un poco de charla en Internet” sobre “votación versus protestas, política y participación versus desobediencia civil y acción directa”.

“Esto no es una o la otra. Esto es a la vez y para lograr un cambio real ”, dijo durante el ayuntamiento organizado por My Brother’s Keeper Alliance de su fundación, que apoya a hombres jóvenes de color. “Ambos tenemos que resaltar un problema y hacer que las personas en el poder se sientan incómodas, pero también tenemos que traducir eso en soluciones prácticas y leyes que puedan implementarse y monitorearse y asegurarnos de que estamos haciendo un seguimiento”.

Obama pidió que las protestas por la muerte de Floyd se conviertan en un cambio de política para garantizar una vigilancia más segura y una mayor confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. Instó a “todos los alcaldes del país a revisar su uso de las políticas de fuerza” con sus comunidades y “comprometerse a informar sobre las reformas planificadas” antes de priorizar su implementación.

“Estamos en una temporada política, pero nuestro país también se encuentra en un punto de inflexión”, dijo Valerie Jarrett, una amiga y asesora de Obama desde hace mucho tiempo. “El presidente Obama no va a rehuir ese diálogo simplemente porque ya no está en el cargo”.

Durante la mesa redonda, Obama trazó paralelos entre los disturbios que azotan a Estados Unidos actualmente y los movimientos de protesta de la década de 1960. Pero dijo que las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan a los manifestantes de hoy y forman una “amplia coalición” de una manera que gran parte del país no tenía en aquel entonces, a pesar de que algunas de las protestas recientes “se vieron empañadas por las acciones de una pequeña minoría que comprometido en la violencia “.

Aquí hay algo de lo que dijo:

“Históricamente, gran parte del progreso que hemos logrado en nuestra sociedad ha sido gracias a los jóvenes. El Dr. King era un hombre joven cuando se involucró. César Chávez era un hombre joven. Malcolm X era un hombre joven, eso los líderes del movimiento feminista eran, eran jóvenes, los líderes de los movimientos sindicales eran jóvenes, los líderes del movimiento ambiental en este país y el movimiento para asegurarse de que la comunidad LGBT, uh, finalmente tuviera una voz y, uh, estaba representado donde los jóvenes. Y así, cuando a veces siento desesperación, solo veo lo que está sucediendo con los jóvenes de todo el país y el talento y la voz y la sofisticación que muestran. Y me hace sentir optimista. me hace sentir como si supieras que este país va a mejorar, y espero que también te sientas esperanzado, incluso cuando lo has hecho sentir, porque tienes el poder de mejorar las cosas y has ayudado a hacer que todo el país se sienta como si esto fuera algo ot para cambiar. Usted: ha comunicado una sensación de urgencia que es tan poderosa y tan transformadora como cualquier cosa que haya visto en los últimos años. Solo recuerda que este país fue fundado en protesta. Se llama la Revolución Americana y cada paso del progreso en este país, cada expansión de la libertad, cada expresión de nuestros ideales más profundos se ha ganado a través de esfuerzos que hicieron que el status quo fuera incómodo. Uh, y entonces todos deberíamos estar agradecidos por las personas que están dispuestas de manera pacífica y disciplinada a estar haciendo una diferencia. Se está produciendo un cambio de mentalidad, un mayor reconocimiento de que podemos hacerlo mejor. Ese es un resultado directo de las actividades y la organización, y la movilización y el compromiso, con tantos, eh, jóvenes de todo el país que se pusieron en la línea para marcar la diferencia. Entonces, solo tengo que agradecerles por ayudarnos a lograr este momento y asegurarme de que ahora lo sigamos, porque en algún momento, sabes que la atención se aleja. En algún momento, las protestas comienzan a disminuir en tamaño, y es muy importante para nosotros tomar el impulso que se ha creado como sociedad, como un consuelo y diríamos que usemos esto para finalmente tener un impacto “.