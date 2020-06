'Nunca la verá crecer': la hija de 6 años de la madre de George Floyd pide justicia

WASHINGTON (AP) – Las protestas fueron en gran parte pacíficas y las calles de la nación estaban más tranquilas de lo que han estado en días desde que el asesinato de George Floyd desencadenó manifestaciones violentas contra la brutalidad policial y la injusticia contra los afroamericanos.

Un toque de queda anterior y los esfuerzos de los manifestantes para contener la violencia impidieron daños más generalizados a las empresas en la ciudad de Nueva York durante la noche. A partir del miércoles por la mañana, los arrestos aumentaron a más de 9,000 en todo el país desde que comenzaron los disturbios en respuesta a la muerte de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis.

Hubo un marcado silencio en comparación con los disturbios de las últimas noches, que incluyeron incendios y tiroteos en algunas ciudades. Muchas ciudades intensificaron sus toques de queda, y las autoridades de Washington también ordenaron a las personas que salieran de las calles antes del anochecer.

A una cuadra de la Casa Blanca, miles de manifestantes se congregaron después de una ofensiva un día antes cuando los agentes a pie y a caballo alejaron agresivamente a los manifestantes pacíficos del Parque Lafayette, despejando el camino para que el presidente Donald Trump hiciera una sesión de fotos en la cercana St. John’s Iglesia. Los manifestantes del martes se enfrentaron al personal de las fuerzas del orden público que estaba parado detrás de una valla de alambre negra puesta durante la noche para bloquear el acceso al parque.

“Anoche me empujó al límite”, dijo Jessica DeMaio, de 40 años, de Washington, quien asistió a una protesta de Floyd el martes por primera vez. “Estar aquí es mejor que estar en casa sintiéndose impotente”.

Los pastores de la iglesia oraron con manifestantes y repartieron botellas de agua. La multitud permaneció en su lugar después de que pasara el toque de queda de las 7 pm de la ciudad, desafiando las advertencias de que la respuesta de la policía podría ser aún más contundente. Pero la gente era pacífica, incluso cortés. En un momento, la multitud abucheó cuando un manifestante subió a un poste de luz y bajó un cartel de la calle. Se levantó un canto: “¡Protesta pacífica!”

El Papa Francisco pidió la reconciliación nacional y la paz, diciendo que “ha sido testigo con gran preocupación de los inquietantes disturbios sociales” en los Estados Unidos en los últimos días.

“Mis amigos, no podemos tolerar o hacer la vista gorda ante el racismo y la exclusión de ninguna forma y, sin embargo, afirmar defender lo sagrado de toda vida humana”, dijo el Papa durante su audiencia semanal del miércoles, celebrada en presencia de obispos debido a restricciones de coronavirus en las reuniones.

Mientras tanto, Trump amplificó sus llamadas de línea dura desde el lunes, cuando amenazó con enviar al ejército para restablecer el orden si los gobernadores no lo hacían.

“Nueva York, llama a la Guardia Nacional”, tuiteó. “Los bajos y los perdedores te están destrozando. ¡Actua rapido!”

Miles de personas permanecieron en las calles de la ciudad de Nueva York el martes por la noche, sin inmutarse por el toque de queda a las 8 pm, aunque la mayoría de las calles estaban despejadas el miércoles temprano. El centro de Manhattan estaba lleno de escaparates maltratados después de las protestas del lunes.

Las protestas también pasaron por los Estados Unidos, incluso en Los Ángeles, Miami, St. Paul, Minnesota, Columbia, Carolina del Sur y Houston, donde el jefe de policía habló con manifestantes pacíficos y prometió reformas.

“Dios como mi testigo, el cambio se acerca”, dijo Art Acevedo. “Y vamos a hacerlo de la manera correcta”.

Más de 20,000 miembros de la Guardia Nacional han sido convocados en 29 estados para enfrentar la violencia. No en la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Bill de Blasio ha dicho que no quiere la Guardia, a pesar de una oferta del gobernador Andrew Cuomo.

El martes, Cuomo calificó lo que sucedió en la ciudad el lunes por la noche como “una desgracia”.

“La policía de Nueva York y el alcalde no hicieron su trabajo”, dijo Cuomo en una reunión informativa en Albany.

Dijo que su compañero demócrata subestimó el problema y que la fuerza policial más grande del país no se desplegó en cantidades suficientes, aunque la ciudad había dicho que duplicó la presencia policial habitual.

El martes fue la octava noche consecutiva de protestas que comenzó después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis presionó su rodilla contra el cuello de Floyd mientras el hombre negro esposado gritaba que no podía respirar. El oficial, Derek Chauvin, ha sido despedido y acusado de asesinato.

La madre de la hija de 6 años de George Floyd, Gianna, dijo que quiere que el mundo sepa que su pequeña hija perdió a un buen padre.

“No tengo mucho que decir porque no puedo juntar mis palabras en este momento, pero quería que todos supieran que es lo que esos oficiales me quitaron”, dijo Roxie Washington mientras contenía las lágrimas. “Y luego, el otro día, pueden ir a casa con sus familias. Ella no tiene padre. Él nunca la verá crecer, graduarse, nunca la acompañará a la isla. Si hay un problema que ella tiene y ella necesita un papá, ya no tiene eso “.

“Quiero justicia para él porque era bueno. No importa lo que piensen, fue bueno “, dijo Washington.

Algunos manifestantes enmarcaron el creciente movimiento como una necesidad después de asesinatos aparentemente incesantes por parte de la policía.

“Parece que ha sido una cascada interminable de hashtags de personas negras que mueren, y parece que nuestros líderes políticos realmente no están haciendo nada para lograr un cambio real”, dijo Christine Ohenzuwa, de 19 años, quien asistió a una protesta pacífica en Minnesota Capitolio estatal en St. Paul. “Siempre habrá un punto de quiebre. Creo que en este momento, estamos viendo el punto de quiebre en todo el país “.

“Vivo en este estado. Es realmente doloroso ver lo que está sucediendo, pero también es muy importante entender que está conectado a un sistema de violencia racial “, dijo.

Mientras tanto, gobernadores y alcaldes, republicanos y demócratas por igual, rechazaron la amenaza de Trump de enviar al ejército, algunos dijeron que las tropas serían innecesarias y otros cuestionaron si el gobierno tiene tal autoridad y advirtieron que tal paso sería peligroso.

Tal uso de los militares marcaría una sorprendente intervención federal raramente vista en la historia moderna de Estados Unidos.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el presidente no se apresura a desplegar el ejército y que su objetivo era presionar a los gobernadores para que desplieguen a más miembros de la Guardia Nacional.

Nueve estados y el Distrito de Columbia celebraron primarias presidenciales el martes, probando la capacidad de la nación para organizar elecciones mientras equilibra una pandemia y un descontento social. Joe Biden ganó cientos de delegados más, casi lo suficiente para asegurar formalmente la nominación presidencial demócrata.

También el martes, Minnesota abrió una investigación sobre si el Departamento de Policía de Minneapolis tiene un patrón de discriminación contra las minorías.

___

Sullivan informó desde Minneapolis. Los periodistas de Associated Press en los Estados Unidos contribuyeron a este informe.