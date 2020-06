Nike se une a las empresas que apoyan el día de Juneteenth para que sea feriado

SUWANEE, Ga. - Un distrito escolar de Georgia está investigando cómo una foto racista apareció en el anuario de una escuela secundaria, informó WGCL .

"Oh, Dios mío, esto es real. Es como, no puedo creer que alguien haga esto", dijo Aaliyah Williams, estudiante de último año en Collins Hill High School en Suwanee, Georgia. "Es impactante. No tenía palabras".