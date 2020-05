Mujer da a luz a bebé sorpresa en bañera

HOUSTON, Texas ( KTRK ) – Una mujer de Texas que no sabía que estaba embarazada tiene un nuevo bebé después de un parto sorpresa en una bañera.

“Comencé a tener calambres, así que me metí en la bañera, como lo haría normalmente, y luego, ni siquiera una hora después, él estaba aquí”, dijo la nueva madre Cindy, quien junto con su novio, Chris, solo fue identificada por primera vez. nombre. “Nunca sentí que tenía que empujar, pero en cierto momento, sentí que mi cuerpo estaba presionando, y luego vino muy rápido después de eso”.

Cindy dio a luz a Jaxson de 5 libras el fin de semana del Día de la Madre, y Chris todavía lo está asimilando todo.

“No tenemos ultrasonidos, no tenemos latidos del corazón, no hay fotos de embarazo”, dijo el nuevo padre. “No había señal, no había patadas. Aumentó 10 libras durante todo el embarazo. Tenía su tiempo de mujer aparecer todos los meses”.

Después del nacimiento, Cindy llamó al 911 y fue llevada al hospital. Chris estaba visitando a la familia cuando ella le dijo.

“Terminó FaceTiming me con los médicos, y fue entonces cuando simplemente se puso eso, ‘Hey, ella no estaba inventando nada'”, dijo Chris.

Los nuevos padres dijeron que están luchando para adaptarse a su nueva incorporación.

“Terminamos haciendo un registro de bebés, y acabamos de recibir paquetes después de paquetes tras paquetes”, dijo Chris.

Dijo que cuando le cuentan a sus amigos, lleva un tiempo convencerlos de que ahora son padres.

LATEST NEWS FROM WFLA.COM: