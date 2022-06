ROMA (AP) — Leonardo Del Vecchio, quien fundó el imperio de anteojos Luxottica en un tráiler y convirtió un objeto cotidiano en un artículo de moda mundial, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Italia en el proceso, murió el lunes, dijeron las autoridades italianas. Tenía 87 años.

Luca Zaia, el gobernador de Veneto, la región del noreste donde Del Vecchio inició su negocio en un tráiler en un pueblo del valle alpino, elogió a Del Vecchio como uno de los “empresarios de mayor éxito en todo el mundo”.

Los medios italianos dijeron que Del Vecchio murió en un hospital de Milán. No se citó ninguna causa de muerte.

Desde un comienzo en un orfanato de Milán, Del Vecchio se convirtió en uno de los industriales más ricos de Italia. Al globalizar los anteojos de moda, Luxottica ahora fabrica armazones imprescindibles para docenas de nombres estelares de la moda, incluidos Armani, Burberry y Chanel.

En la lista de Forbes de las personas más ricas, Del Vecchio y su familia ocuparon el año pasado el puesto 60, con 24,500 millones de dólares.

El padre de Del Vecchio vendía verduras en las calles de Milán pero murió antes de que él naciera. Del Vecchio pasó sus años de infancia en el orfanato. Cuando tenía 20 años, trabajó como aprendiz fabricando piezas para monturas de anteojos y luego abrió su propio negocio. Se mudó de Milán al pueblo de Agordo, en las montañas Dolomitas, en 1961, aprovechando una oferta de tierra gratuita para generar empleo y disuadir a los jóvenes de acudir en masa a las ciudades para trabajar.

Lo que comenzó como una empresa alojada en un tráiler creció constantemente hasta convertirse en un complejo en expansión, a 90 minutos en automóvil de Venecia, que emplea a miles de personas y produce decenas de miles de marcos todos los días.

Del Vecchio encontró oro al convertir la necesidad más bien mundana de la vida en “armazones de diseñador” para anteojos recetados y anteojos de sol. El sitio web corporativo de Luxottica Group S.p.A. ahora enumera 33 marcas principales, incluidas Ray-Ban, Valentino, Prada, Michael Kors, Coach y Brooks Brothers.

Pero a diferencia de algunos de los industriales más llamativos de Italia, como el magnate de la televisión Silvio Berlusconi y Gianni Agnelli de Fiat, Del Vecchio mantuvo un perfil bajo, hasta el punto de que los medios italianos lo apodaron “Sr. Nadie.”

No se vio afectado por los escándalos de corrupción que sacudieron las esferas del poder político y empresarial italiano a principios de la década de 1990.

“No me gusta pagar impuestos, pero me gusta dormir por la noche”, dijo Del Vecchio a The Associated Press en una entrevista en la sede de la empresa en 1995.

El primer ministro Mario Draghi, un economista que había encabezado el Banco Central Europeo, emitió un homenaje desde Alemania, donde participaba en la cumbre del G-7.

“Durante más de 60 años, protagonista del emprendimiento italiano, Del Vecchio creó una de las empresas más grandes del país, partiendo de orígenes humildes”, dijo Draghi en un comunicado escrito. El industrial “llevó a la comunidad de Agordo y a todo el país al centro del mundo de la innovación”, dijo el primer ministro italiano.