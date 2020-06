Monumento de la confederación es bajado en Jacksonville

TAMPA, Florida (WFLA) – Una estatua confederada en un parque en el centro de Jacksonville fue retirada de la noche a la mañana en medio de protestas a nivel nacional por la desigualdad racial.

WJXT informa que se vio a equipos retirando el monumento en Hemming Park durante la noche, pero no está claro quién autorizó la eliminación. Después de múltiples discusiones, la ciudad no logró llegar a un acuerdo sobre si llegar o no a la estatua, informó la estación de noticias.

La extracción de la estatua se produce en medio de una ola de extracciones conmemorativas confederadas después de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió después de que un oficial de Minneapolis se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos.

Las protestas por su muerte han continuado durante las últimas dos semanas.

Virginia, que tiene la mayor cantidad de monumentos confederados del país, dijo que eliminaría cuatro estatuas confederadas en Monument Avenue, incluida la estatua de seis pisos de altura de Robert E. Lee que se cierne sobre la calle.

Se retiró una gran bandera confederada cerca de Tampa después de que los manifestantes amenazaran con cerrarla. El monumento donde se encontraba estaba protegido la semana pasada en medio de protestas y algo de vandalismo en el área.

ÚLTIMAS HISTORIAS: