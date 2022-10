TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — El multimillonario ruso que fundó el notorio grupo paramilitar Wagner confrontó al presidente Vladimir Putin sobre la mala gestión de la guerra en Ucrania, dijeron a The Washington Post dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Yevgeniy Prigozhin se reunió con Putin en privado a principios de octubre para expresar su desacuerdo mientras Rusia acumulaba pérdidas y fracasos frente a la contraofensiva de Ucrania, según The Post.

El medio informó que el intercambio se consideró lo suficientemente importante como para incluirlo en una sesión informativa diaria de inteligencia proporcionada al presidente Joe Biden.

Según el informe de inteligencia, Prigozhin dijo que el Ministerio de Defensa ruso se estaba apoyando demasiado en los mercenarios de Wagner mientras les brindaba un apoyo insuficiente, según The Post.

En una declaración a The Post, Prigozhin negó haber hablado con Putin y dijo que no tiene derecho a criticar al ejército de Rusia.

“Primero, no me comuniqué personalmente con Vladimir Vladimirovich Putin ni recientemente ni en un futuro previsible”, dijo al Post a través de su servicio de prensa. “No critiqué la gestión de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa durante el conflicto en Ucrania. Por lo tanto, no puedo comentar nada”.

Los expertos dicen que la reunión privada fue una indicación de que Prigozhin se siente lo suficientemente cómodo para discutir asuntos delicados con Putin y que su influencia está creciendo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre la interacción entre Prigozhin y Putin, reportó The Post.

El Grupo Wagner es una organización mercenaria rusa que se ha relacionado con masacres y atrocidades en ciudades ucranianas como Bucha y también ha sido acusada de cometer crímenes de guerra generalizados en otros países, incluidos Libia y Siria.