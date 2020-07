'Mi papá me va a matar': los documentos de la corte dicen que el niño temía ir a la casa de su padre antes de morir

INDIANAPOLIS (WXIN) – Un niño de Indianápolis que la policía cree que está muerto temía ir a la casa de su padre durante el fin de semana, diciéndole a su madre que su padre estaba enojado con él y que lo mataría.

Los investigadores también dijeron que el padre del niño llamó al menos a dos personas y confesó haber matado a su hijo.

Las sorprendentes revelaciones provienen de documentos judiciales presentados esta semana acusando a Anthony Dibiah, de 37 años, de matar a Nakota Kelly, de 10 años.

El caso llevó a una gran búsqueda el lunes en el lado oeste . Dibiah está acusado de asesinato, aunque la policía sigue buscando los restos del niño.

Según IMPD, los agentes fueron enviados el 19 de julio alrededor de las 11:45 a.m. para un chequeo de bienestar de un niño en 6007 West Lake South Drive. Una persona que llamó le dijo a la policía que había recibido una llamada de Anthony Dibiah en la que Dibiah dijo que había matado a su hijo.

Cuando los oficiales fueron al lugar, no encontraron a Dibiah ni al niño. Sin embargo, encontraron una escena del crimen y evidencia suficiente para convencerlos de que Nakota estaba muerto.

Según la declaración jurada de causa probable presentada en el caso, los investigadores encontraron lo que parecía ser “salpicaduras de sangre, frotis de sangre y materia cerebral” en el baño del departamento. También había una pequeña cantidad de sangre en la entrada del departamento.

El video de vigilancia obtenido por la policía mostró a Dibiah saliendo y regresando a su departamento varias veces entre las 2:27 a.m. y las 8:30 a.m. A las 8:30 a.m., se vio a Dibiah abriendo la escotilla y metiendo artículos dentro. También puso una bolsa en el basurero de la comunidad, según documentos judiciales.

La policía contactó a AT&T y descubrió que Dibiah conducía hacia el oeste a través de Illinois y se dirigía a Missouri.

Alrededor de las 4 pm del domingo, la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri localizó a Dibiah y su vehículo, un Jeep Patriot blanco, cerca de la Carretera 38. Los detectives del IMPD fueron a Missouri a investigar.

Según documentos judiciales, Dibiah llamó al menos a dos personas y les dijo que había matado a su hijo.

“¡Acabo de matar a mi hijo!” Dibiah dijo, según un pariente, que le dijo a la policía que Dibiah repitió la frase varias veces. Dibiah estaba llorando durante la llamada.

Dibiah luego pidió la dirección del pariente. El pariente se negó a proporcionar la dirección, lo que agitó a Dibiah y provocó que el pariente colgara.

Durante esa llamada, Dibiah le dijo al pariente que la madre de Nakota “le había hecho pasar un mal rato y le había costado mucho dinero en los tribunales”, según documentos judiciales.

Dibiah también llamó a un amigo, quien dijo que había pedido prestada una maleta. Dibiah luego volvió a llamar y dijo que había “usado una bolsa para sofocar a su hijo” y luego “arrojó el cuerpo”. El amigo llamó a la policía, lo que llevó a la investigación y al registro.

Un detective también habló con un trabajador de DCS que maneja el caso de Nakota.

El asistente social dijo que la madre del niño informó una “declaración preocupante” que su hijo había hecho el 14 de julio. Nakota le preguntó si iba a ir a la casa de su padre ese fin de semana; Cuando ella le dijo que iba a ver a su padre, el niño dijo: “Oh, estoy muerto. No esperes que vuelva a casa.

Cuando su madre le preguntó a qué se refería, Nakota dijo: “Mi papá me va a matar”, y dijo que su padre estaba enojado con él porque Nakota le había colgado durante una llamada telefónica cuando “no quería hablar con él”. él.”

El asistente social dijo que la madre del niño recibió un mensaje de texto de Dibiah alrededor de las 2 pm del domingo que decía: “A veces escucho voces. Mi hijo está en el cielo “, según documentos judiciales.

Durante una entrevista con detectives, Dibiah se negó a proporcionar una declaración, según documentos judiciales.

