Manifestante realiza parrillada frente a la casa del alcalde y es arrestado

Una mujer de Luisiana dijo que quería entablar un diálogo con su alcalde sobre problemas en su comunidad, incluido un tiroteo policial mortal contra Trayford Pellerin, por lo que decidió organizar una barbacoa fuera de su casa.

“Por lo general, cuando te sientas en una mesa y comes con la gente, incluso completos desconocidos abren el diálogo para tener una buena conversación y ese era el objetivo de ayer”, dijo Tara Laxey de Lafayette.

Laxey organizó una comida al aire libre fuera de la casa del alcalde Josh Guillory. Un miembro de su administración se reunió con ella al comienzo del evento, pero se fue rápidamente después de recibir una llamada, dijo Laxey.

“Carlos Harvin se habría quedado porque apareció y está en mi transmisión en vivo”, recordó Laxey. “Recibió una llamada de Josh justo después de llegar allí y se le puede escuchar decir: ‘Está bien, señor alcalde, lo entiendo. Lo tengo’. Y se fue. El mismo hombre que un par de horas antes por teléfono quería hablar y dirigirse a la comunidad para cerrar la brecha porque ese es básicamente su título de trabajo “.

Poco después de su reunión, la policía visitó a Laxey.

“Mientras hablo con los oficiales de policía, bueno, es una calle pública. Bueno, entonces lo pondré en mi camioneta. Eso es un peligro. Bueno, ¿puedo ponerlo en mi acera entonces? No, eso también está obstruyendo el tráfico. el pasto entre la acera y la calle. ¿Puedo ponerlo ahí? ” ella recordó. “Y antes de que me diera cuenta, no dijeron que si no se movía, podían arrestarme. Y antes de que me diera cuenta, dijeron algo sobre un 1015 y señora, la pondremos bajo arresto”.

Laxey salió de la cárcel con dinero recaudado por su comunidad.

Si bien Laxey dice que su demostración no pretendía hacer daño, el alcalde opina lo contrario.

“Eso no es protesta. Eso es intimidación pública. Mi esposa y mis hijos tuvieron que ser testigos de que, al igual que muchos en la comunidad han tenido que presenciar eso. Nuestra comunidad no tolerará los disturbios civiles”, dijo Guillory en una conferencia de prensa.

“Cualquiera ha estado prestando atención a los últimos tres o cuatro meses, hemos estado peleando por este presupuesto. Los centros recreativos, cómo se dirigió al distrito cinco solo en los centros recreativos. Decirle que está siendo racialmente insensible y que necesito que lo seas más consciente de las palabras y comportamientos que elija “.

