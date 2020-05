Macy’s reabre tiendas para el fin de semana del Memorial Day

( WJW ) - Ryan Seacrest está respondiendo a las preocupaciones de los fanáticos que dijeron que parecía tener un derrame cerebral durante el final del domingo de "American Idol".

Los fanáticos dijeron que parecía que el anfitrión interrumpió su discurso y que su ojo derecho era más grande que el izquierdo. Luego no apareció en "Live with Kelly and Ryan" el lunes.