Los sobrevivientes del Holocausto llevan sus historias a las redes sociales para combatir el antisemitismo

BERLÍN (AP) – Alarmados por el aumento del antisemitismo en línea durante la pandemia, junto con estudios que indican que las generaciones más jóvenes carecen incluso de un conocimiento básico del genocidio nazi, los sobrevivientes del Holocausto están recurriendo a las redes sociales para compartir sus experiencias sobre cómo el discurso de odio allanó el camino para el asesinato en masa.

Con breves mensajes de video que relatan sus historias, los participantes de la campaña #ItStartedWithWords esperan educar a la gente sobre cómo los nazis se embarcaron en una campaña insidiosa para deshumanizar y marginar a los judíos, años antes de que se establecieran campos de exterminio para llevar a cabo asesinatos a escala industrial.

El jueves se publicaron seis videos individuales y una compilación en Facebook, Instagram y Twitter, seguidos de un video por semana. Las publicaciones incluyen un enlace a una página web con más testimonios y materiales didácticos.

“Ya no somos muchos saliendo y hablando, somos pocos en número, pero nuestras voces se escuchan”, dijo Sidney Zoltak , un sobreviviente de 89 años de Polonia, a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Montreal.

“No estamos allí para contarles historias que leímos o escuchamos – estamos contando hechos, estamos contando lo que nos pasó a nosotros, a nuestros vecinos ya nuestras comunidades. Y creo que esta es la forma más sólida posible “.

Una vez que el partido nazi llegó al poder en Alemania en 1933, sus líderes se dispusieron inmediatamente a cumplir sus promesas de “arianizar” el país, segregando y marginando a la población judía.

El gobierno nazi alentó el boicot de las empresas judías, que estaban pintadas con la estrella de David o la palabra “Judas”, judío. Los carteles y películas de propaganda sugirieron que los judíos eran “alimañas”, comparándolos con ratas e insectos, mientras que se aprobaron nuevas leyes para restringir todos los aspectos de la vida de los judíos.

Charlotte Knobloch, que nació en Munich en 1932, recuerda en su mensaje de video cómo sus vecinos de repente les prohibieron a sus hijos jugar con ella o con otros judíos.

“Tenía 4 años”, recordó Knobloch. “Ni siquiera sabía qué eran los judíos”.

La campaña, lanzada para coincidir con el Día de Conmemoración del Holocausto de Israel, fue organizada por la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judíos contra Alemania, con sede en Nueva York, que negocia una indemnización para las víctimas. Está respaldado por muchas organizaciones, incluidas las Naciones Unidas.

Se produce cuando un estudio publicado esta semana por investigadores israelíes encontró que los bloqueos por coronavirus el año pasado cambiaron algo de odio antisemita en línea, donde abundaban las teorías de conspiración que culpaban a los judíos por la devastación médica y económica de la pandemia.

Aunque el informe anual de los investigadores de la Universidad de Tel Aviv sobre antisemitismo mostró que el aislamiento social de la pandemia resultó en menos actos de violencia contra los judíos en 40 países, los líderes judíos expresaron su preocupación de que el vitriolo en línea podría conducir a ataques físicos cuando terminen los cierres.

Apoyando la nueva campaña en línea, el Comité Internacional de Auschwitz señaló que uno de los hombres que irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos en enero vestía una sudadera con el lema “Camp Auschwitz: Work Brings Freedom”.

“Los sobrevivientes de Auschwitz experimentaron de primera mano cómo es cuando las palabras se convierten en hechos”, escribió la organización. “Su mensaje para nosotros: ¡no seas indiferente!”

Encuestas recientes realizadas por la Claims Conference en varios países también han revelado una falta de conocimiento sobre el Holocausto entre los jóvenes, que la organización espera que la campaña ayude a abordar.

En un estudio de 50 estados sobre Millennials y personas de la Generación Z en los EE. UU. El año pasado, los investigadores encontraron que el 63% de los encuestados no sabía que 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto y el 48% no podía nombrar un solo campo de exterminio o campo de concentración.

El presidente de la Conferencia de Reclamaciones, Gideon Taylor, dijo a la AP que las encuestas destacaron que “los mensajes, conceptos e ideas que eran comunes y entendidos hace 20 años, tal vez incluso hace 10 años” ya no lo son.

Después del éxito de una campaña en las redes sociales el año pasado que utilizó los mensajes de los sobrevivientes para presionar a Facebook para que prohibiera las publicaciones que niegan o distorsionan el Holocausto, Taylor dijo que tenía sentido buscar ayuda en las redes sociales nuevamente.

“El Holocausto no surgió de la nada”, dijo. “Antes de que los judíos fueran expulsados de sus escuelas, sus trabajos, sus hogares, antes de que las sinagogas, las tiendas y los negocios fueran destruidos. Y antes de que hubiera guetos, campamentos y ganado coches, las palabras se utilizaron para avivar el fuego del odio “.

“¿Y quién puede trazar esa línea de palabras peligrosas a actos horribles mejor que aquellos que vivieron las profundidades de la depravación humana?”

Para Zoltak, la escalada de palabras a hechos se produjo rápidamente después de que el ejército nazi invasor ocupara su ciudad al este de Varsovia a mediados de 1941. Los nazis implementaron rápidamente leyes antisemitas que ya habían instituido en la parte occidental de Polonia que ocuparon dos años antes y obligaron a los padres de Zoltak a trabajar como esclavos, dijo.

Un año más tarde, los alemanes obligaron a todos los judíos de la ciudad – aproximadamente la mitad de la población de 15.000 – a un gueto segregado del resto de la ciudad, sujeto a estrictas regulaciones y mantenidos con raciones restringidas de alimentos.

Tres meses después, los nazis liquidaron el gueto, transportando a sus residentes al campo de exterminio de Treblinka o matándolos en el camino.

Zoltak fue uno de los pocos afortunados que logró escapar con sus padres a un bosque cercano. Se escondieron por la zona hasta la primavera siguiente, cuando una familia católica los acogió en una granja cercana y los refugió durante la guerra.

Después de la guerra, regresó a su ciudad y se enteró de que todos menos 70 de sus 7.000 judíos habían sido asesinados, incluidos todos sus compañeros de clase y toda la familia de su padre.

“A veces es difícil de entender”, dijo. “En realidad, no estamos tratando con números, eran humanos que tenían un nombre, que tenían familias”.