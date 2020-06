Los saqueadores robaron 70 autos del concesionario de California en medio de disturbios, dice el propietario

SAN LEANDRO, California ( KRON ) – Más de 70 autos nuevos fueron robados del concesionario Dodge de San Leandro, ya que el saqueo y la destrucción golpearon la ciudad el domingo por la noche.

El concesionario de autos dice que pasó la mayor parte del día arreglando los autos que quedaron en el estacionamiento y limpiando los vidrios de las ventanas y puertas rotas.

El propietario del concesionario dice que el saqueo comenzó al otro lado de la calle en las tiendas de Marina Square.

Alrededor de las 7:30 personas entraron en el concesionario y para las 10:30 personas se fueron con casi $ 2.7 millones en autos nuevos.

El video publicado en las redes sociales muestra a saqueadores quemando llantas y luego sacando autos nuevos del estacionamiento.

“Oh, era una zona de guerra. Entraron, finalmente llegaron aquí y tenían gases lacrimógenos y había automóviles estrellados por todas partes. Fue malo y faltan más de 70 autos ”, dijo Carlos Hidalgo.

El propietario del concesionario, Carlos Hidalgo, dice que los saqueadores se fueron con más de 70 de sus autos el domingo por la noche: todo, desde camiones, jeeps, cargadores y los caros Dodge Challenger Hellcats.

Él dice que los saqueadores irrumpieron en el edificio y encontraron la llave segura.

“Condujeron un automóvil directamente desde mi sala de exposición y huyeron”, dijo Hidalgo.

Él dice que los ladrones luego usaron algunos de los autos para salir del estacionamiento embistiendo a través de vehículos que bloquean el acceso a la entrada.

Ahora quedan espacios de estacionamiento vacíos, que representan los automóviles que fueron robados.

“La policía estaba abrumada. Anoche secuestraron todo San Leandro para que nadie pudiera salir y tuvieron alrededor de 5 horas de saqueo dentro del concesionario ”, dijo Hidalgo.

Al otro lado de la calle en Marina Square, tiendas como Nike también fueron saqueadas.

Los saqueadores dejaron cajas de zapatos esparcidas por el suelo.

Los equipos reemplazaron las ventanas rotas y el vidrio con madera contrachapada en preparación para el lunes por la noche.

“Una vida no puede ser devuelta. Estos autos se pueden reemplazar y están asegurados, pero usted sabe que no debemos actuar ni reaccionar de esta manera. Esto perjudica a todos, no solo a mí, sino a todos mis empleados. Tengo 70 personas que trabajan aquí. Hoy fue su primer día de regreso después de 2 meses de la recuperación de COVID y volvieron a algo como esto, así que saben que les duele a todos “, dijo Hidalgo.

Hasta ahora, el concesionario recuperó unos 20 autos y para evitar que esto vuelva a suceder, han contratado nuevos agentes de seguridad armados para vigilar el concesionario por la noche.

