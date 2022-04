KIEV, Ucrania (AP) — Las tropas rusas abandonaron el sitio nuclear de Chernobyl altamente contaminado la madrugada del viernes después de devolver el control a los ucranianos, dijeron las autoridades, mientras los residentes en partes del este de Ucrania se preparaban para nuevos ataques y esperaban suministros bloqueados de alimentos y otra ayuda humanitaria.

La compañía eléctrica estatal de Ucrania, Energoatom, dijo que la retirada de Chernobyl se produjo después de que los soldados recibieran “dosis significativas” de radiación al cavar trincheras en el bosque en la zona de exclusión alrededor de la planta cerrada. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que no podía confirmar de forma independiente el reclamo de exposición.

En lo que sería el primer ataque de este tipo, si se confirma, el gobernador de la región rusa de Belgorod acusó a Ucrania de volar helicópteros artillados a través de la frontera el viernes por la mañana y atacar un depósito de petróleo.

El depósito administrado por el gigante energético ruso Rosneft se encuentra a unos 35 kilómetros (21 millas) al norte de la frontera entre Ucrania y Rusia . El ataque del helicóptero incendió las instalaciones y dos personas resultaron heridas, según una publicación en Telegram del gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

“El incendio en el depósito de petróleo se produjo como resultado de un ataque aéreo de dos helicópteros de las fuerzas armadas de Ucrania, que ingresaron al territorio de Rusia a baja altura”, escribió el gobernador en la aplicación de mensajería.

No fue posible verificar de inmediato el reclamo o las imágenes que circulaban en las redes sociales del presunto ataque. Rusia ha informado antes de bombardeos desde Ucrania, incluido un incidente la semana pasada en el que murió un capellán militar, pero no una incursión en su espacio aéreo.

En otros lugares, las fuerzas ucranianas han retomado las aldeas de Sloboda y Lukashivka, que se encuentran al sur de la sitiada ciudad norteña de Chernihiv y ubicadas a lo largo de una de las principales rutas de suministro entre la ciudad y la capital de Ucrania, Kiev, según el Ministerio de Defensa británico.

Ucrania también ha seguido realizando contraataques exitosos pero limitados al este y noreste de Kiev, dijo el ministerio.

Las fuerzas rusas han sometido tanto a Chernihiv como a Kiev a continuos ataques con misiles lanzados desde el aire y desde tierra a pesar de que los funcionarios de Moscú dijeron el martes que planeaban reducir la actividad militar en esas áreas.

Funcionarios occidentales dijeron que había indicios crecientes de que Rusia estaba usando su discurso de distensión en Ucrania como tapadera para reagruparse, reabastecer a sus fuerzas y redesplegarlas para una ofensiva intensificada en la parte oriental del país.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, advirtió que las retiradas rusas del norte y centro del país eran solo una táctica militar para aumentar la fuerza para nuevos ataques en el sureste.

“Conocemos sus intenciones”, dijo Zelenskyy en su video discurso nocturno a la nación. “Sabemos que se están alejando de aquellas áreas en las que les golpeamos para enfocarse en otras muy importantes en las que nos puede resultar difícil”.

“Habrá batallas por delante”, agregó.

Los negociadores ucranianos y rusos planeaban reanudar las conversaciones por video el viernes, cinco semanas después de un conflicto que ha dejado miles de muertos y ha expulsado a más de 4 millones de refugiados de Ucrania. Parecía haber poca fe en que las dos partes encontrarían un acuerdo sobre sus respectivas demandas en el corto plazo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que las condiciones aún no estaban “maduras” para un alto el fuego y que no estaba listo para una reunión con Zelenskyy hasta que los negociadores hicieran más trabajo, dijo el primer ministro italiano, Mario Draghi, después de una conversación telefónica el jueves con el líder ruso. .

Tras una súplica de Zelenskyy cuando se dirigió al Parlamento australiano el jueves, el primer ministro Scott Morrison dijo que su país enviaría vehículos blindados resistentes a las minas a Ucrania.

Dijo el viernes que los vehículos Bushmaster con tracción en las cuatro ruedas, solicitados específicamente por Zelenskyy, volarían a Europa, pero no dijo cuántos se entregarían ni cuándo.

“No solo estamos enviando nuestras oraciones, estamos enviando nuestras armas, estamos enviando nuestras municiones, estamos enviando nuestra ayuda humanitaria, estamos enviando todo esto, nuestros chalecos antibalas, todas estas cosas, y nosotros También enviaremos nuestros vehículos blindados, nuestros Bushmasters”, dijo Morrison.

En la ciudad portuaria estratégica rodeada de Mariupol, las fuerzas rusas bloquearon el jueves un convoy de 45 autobuses que intentaban evacuar a las personas después de que el ejército ruso acordara un alto el fuego limitado en el área. Solo 631 personas pudieron salir de la ciudad en autos privados, según el gobierno ucraniano.

Las fuerzas rusas también incautaron 14 toneladas de alimentos y suministros médicos en una docena de autobuses que intentaban llegar a Mariupol, dijo la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk.

La ciudad ha sido escenario de algunos de los peores sufrimientos de la guerra. Decenas de miles de residentes lograron salir en las últimas semanas a través de corredores humanitarios, reduciendo la población de 430.000 antes de la guerra a un estimado de 100.000 la semana pasada. Pero los continuos ataques rusos han frustrado repetidamente los convoyes de ayuda y evacuación.

La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que Ucrania le había informado que las fuerzas rusas en Chernobyl habían transferido el control del sitio del peor desastre nuclear del mundo a los ucranianos por escrito. Las últimas tropas rusas abandonaron Chernobyl el viernes temprano, dijo la agencia gubernamental ucraniana responsable de la zona de exclusión.

Energoatom no dio detalles sobre la condición de los soldados que dijo que estuvieron expuestos a la radiación y no dijo cuántos se vieron afectados. No hubo comentarios inmediatos del Kremlin, y la OIEA dijo que estaba buscando más información.

Las fuerzas rusas tomaron el sitio de Chernobyl en las etapas iniciales de la invasión del 24 de febrero, lo que generó temores de que causarían daños o interrupciones que podrían propagar la radiación. La fuerza laboral en el sitio supervisa el almacenamiento seguro de las barras de combustible gastadas y las ruinas sepultadas en concreto del reactor que explotó en 1986.

Edwin Lyman, un experto nuclear de la Unión de Científicos Preocupados con sede en EE. UU., dijo que “parece poco probable” que una gran cantidad de tropas desarrolle una enfermedad grave por radiación, pero es imposible saberlo con certeza sin más detalles.

El director general de la OIEA, Rafael Grossi, estuvo en el enclave ruso de Kaliningrado el viernes para conversar con altos funcionarios sobre cuestiones nucleares en Ucrania.

Además de las preocupaciones sobre Chernobyl, nueve de los 15 reactores operativos de Ucrania están actualmente en uso, incluidos dos en la instalación de Zaporizhzhya controlada por Rusia, dijo el OIEA.

A principios de esta semana, los rusos dijeron que reducirían significativamente las operaciones militares en áreas alrededor de Kiev y la ciudad norteña de Chernihiv para aumentar la confianza entre las dos partes y ayudar en las negociaciones.

Pero en los suburbios de Kiev, el gobernador regional Oleksandr Palviuk dijo en las redes sociales el jueves que las fuerzas rusas bombardearon Irpin y Makariv y que hubo batallas alrededor de Hostomel. Pavliuk dijo que hubo contraataques ucranianos y algunas retiradas rusas alrededor del suburbio de Brovary, al este.

En un puesto de control militar ucraniano en las afueras de Kiev, soldados y oficiales dijeron que no creen que las fuerzas rusas se hayan dado por vencidas en la capital.

“¿Qué significa reducir significativamente las acciones de combate en las áreas de Kiev y Chernihiv?” preguntó el brigadier. General Valeriy Embakov. “¿Significa que habrá 100 misiles en lugar de 200 misiles lanzados en Kiev o algo más?”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la inteligencia indica que Rusia no está reduciendo sus operaciones militares en Ucrania, sino que está tratando de reagruparse, reabastecer sus fuerzas y reforzar su ofensiva en el Donbas.

“Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones”, dijo Stoltenberg. Al mismo tiempo, dijo, se mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades, y “podemos esperar acciones ofensivas adicionales que traigan aún más sufrimiento”.

Donbas es la región industrial predominantemente de habla rusa donde los separatistas respaldados por Moscú han estado luchando contra las fuerzas ucranianas desde 2014. En los últimos días, el Kremlin, en un aparente cambio en sus objetivos de guerra, dijo que su “objetivo principal” ahora es ganando el control del Donbas, que consiste en las regiones de Donetsk y Luhansk, incluido Mariupol.